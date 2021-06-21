【新冠肺炎】才從煉獄走出 迷信謠言重挫印度疫苗接種工作

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在歷經了野火燎原般的一波新冠肺炎（COVID-19）猛攻後，印度疫情終於有所控制，但在這人口13.6億、幅員遼闊的國家，要讓所有人乖乖接種疫苗，卻成了該國政府眼下最頭疼的問題。

印度4月、5月疫情高峰時，每日最高可達三四十萬確診數，醫療資源嚴重不足，火葬場來不及燒，可謂人間煉獄。如今疫情趨緩，慘況已有緩和。根據路透，印度20日通報58,419例，是三個月以來最低。

政府趁勢加快全國接種腳步，但一股龐大的「疫苗猶豫」（vaccine hesitancy）心態，卻讓專家憂心，再不加強群體免疫、遏止疫情，恐助長病毒變種的速度與強度。

美聯社報導，印度起初接種計畫還算順利，但隨著疫苗短缺、接種政策過於複雜，相關工作陷入牛步。目前僅5%的人口獲完整接種，專家警告，必須在年底前大幅提升接種率，否則後果不堪設想。

21日起，印度所有成年人都可獲一劑免費疫苗，總算解決了疫苗購買與分配制度複雜且不均的問題。然而，關於疫苗的假資訊、不信任，鄉村地區尤然，卻使民眾遲遲不願出門打疫苗。

有人深信接種疫苗會導致陽痿、嚴重副作用，甚至致死。有人稱疫苗危險性高於病毒。還有謠言指疫苗會打亂經期、降低生育能力，導致印度幾乎所有邦的男性接種率都高於女性。更有甚者，有人認為自身對新冠病毒免疫，神明會提供庇佑，何需施打疫苗？

地方衛生人員不得不挨家挨戶、苦口婆心說服民施打疫苗，但在資訊落差大的鄉村地區，有時迎來卻是民眾的暴力相待。由上而下的宣導收效有限，公衛專家呼籲，政府做得還不夠多，仍需建立社會對疫情的正確認識，否則放任病毒變異傳播，難保不會再出現下一波殺戮。

截至6月21日，印度已有逾2,993萬人染疫，388,135人亡故，一般認為此數據恐怕遭到嚴重低估。

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