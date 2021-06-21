夏日e起來新北宅學習 400場暑期育樂營、夏日樂學暑輔課程ON LINE

因應疫情影響，新北巿鼓勵低度活動在家防疫，教育局 推出「夏日e起來新北宅學習」提倡學習不中斷暑假不打烊。從每年 推出便秒殺的暑期線上育樂營，提升國高中職學力量身打造的夏日樂 學名師暑輔課程，琳瑯滿目的學習資源、創意實作、體能活動，即日 起報名，7月5日陸續開課，讓38萬名新北學子宅在家豐富學習， 快樂過暑假。

教育局長張明文表示，新北巿關心孩子們在家學習的身心健康，針對 各階段學生量身打造知識、技藝與體能相關學習課程，運用專業團隊 將學習形式以公播、線上互動、隨選即看等多元方式呈現。共計14 0多場次的線上營隊，240多場的線上互動課程，以及100多部 雙語教學、環境教育等各類的教學影片，讓學生依興趣隨選隨學，讓 孩子們宅在家裡也可以運用科技提升資訊素養，全方位進行適性探索 充實自我。

新北巿暑期育樂營詢問度超高，最讓學生期待的職業試探體驗活動轉 型為「新北超前職探數位體驗學堂」，免費提供個人專屬的「 優勢智能適性職涯分析」，讓學子線上進行生涯探索。廣受歡迎的新 北外師也不缺席，「英速魔法學院」、「夏令雙語學習營」化身直播 主跟小朋友線上互動雙語教學；線上「地理冷知識」課程， 帶你遨遊各地；樂器演奏、餐飲烘焙、馬賽克拼貼、玩具吊飾等實作 課程讓大家發揮創意做中學；「新北運動聚點」FB粉絲專頁， 新北國民運動中心專業教練線上示範，超多爆汗運動選項，不出門也 能運動樂活。另幼兒階段推出「新北YOU ME GO幼教影音資源網」各類型影片，讓小小孩也能樂學習。

為提升在家自學成效奠定學力基礎，教育局於國中階段辦理「 中學生學力PLUS線上課輔」，依進度提供學科學習主題課程， 邀請「名師解盲」現場與學生互動，直播解答問題， 也開設寫作教室，各式課程精彩豐富。另教育局與13家地方有線電 視業者合作，8月前在公用頻道CH3固定3個時段播放58集「 新北國教輔導團線上課程陪伴您」之外，並加碼將影片上架至VOD 數位頻道服務，可不分時段隨選隨看， 疫情過後亦可做為學生複習教材。

高中階段特別企劃「POWER UP學習歷程檔案」教學專輯，提供大學升學資訊、 如何進行自主學習及資料統整技巧關鍵重點，讓學生製作學習檔案不 卡關。教育局也與陽明交大EWANT平臺合作開設「 自主學習暑期專班」，讓學生免費報名自由選修， 暑假在家也可以適性探索各大學課程，充實自己也豐富學習歷程檔案 。另外高職連結臺師大、致理、景文、海洋、城市、 東南等大專校院開設技職主題暨雙語課程，以及針對統測規劃「 專業科目大進擊」，由8群科破解歷屆試題，國高中職共計240多 場堂暑輔課程，除了以上課程外，還有各校或各班自由的線上開課， 全面提升學生學習成效。

教育局表示，新北「親師生平台」整合學習資源，除每年推出「F un暑假活動」，今年加碼舉辦「點數10倍送ipad瘋狂抽」 活動，鼓勵學生進行自主學習。各項豐富的線上資源提供親子在家安 心共學成長，若疫情變化後續辦理視情況進行滾動式修正。相關訊息 可至新北市中小學寒暑期育樂營網站(https://camp. ntpc.edu.tw/) 及新北暑假不打烊夏日樂學平台（https://e- holiday.ntpc.edu.tw）網站查詢。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供