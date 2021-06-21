夏日e起來新北宅學習 400場暑期育樂營、夏日樂學暑輔課程ON LINE

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
因應疫情影響，新北巿鼓勵低度活動在家防疫，教育局推出「夏日e起來新北宅學習」提倡學習不中斷暑假不打烊。從每年推出便秒殺的暑期線上育樂營，提升國高中職學力量身打造的夏日樂學名師暑輔課程，琳瑯滿目的學習資源、創意實作、體能活動，即日起報名，7月5日陸續開課，讓38萬名新北學子宅在家豐富學習，快樂過暑假。
教育局長張明文表示，新北巿關心孩子們在家學習的身心健康，針對各階段學生量身打造知識、技藝與體能相關學習課程，運用專業團隊將學習形式以公播、線上互動、隨選即看等多元方式呈現。共計140多場次的線上營隊，240多場的線上互動課程，以及100多部雙語教學、環境教育等各類的教學影片，讓學生依興趣隨選隨學，讓孩子們宅在家裡也可以運用科技提升資訊素養，全方位進行適性探索充實自我。
新北巿暑期育樂營詢問度超高，最讓學生期待的職業試探體驗活動轉型為「新北超前職探數位體驗學堂」，免費提供個人專屬的「優勢智能適性職涯分析」，讓學子線上進行生涯探索。廣受歡迎的新北外師也不缺席，「英速魔法學院」、「夏令雙語學習營」化身直播主跟小朋友線上互動雙語教學；線上「地理冷知識」課程，帶你遨遊各地；樂器演奏、餐飲烘焙、馬賽克拼貼、玩具吊飾等實作課程讓大家發揮創意做中學；「新北運動聚點」FB粉絲專頁，新北國民運動中心專業教練線上示範，超多爆汗運動選項，不出門也能運動樂活。另幼兒階段推出「新北YOU ME GO幼教影音資源網」各類型影片，讓小小孩也能樂學習。
為提升在家自學成效奠定學力基礎，教育局於國中階段辦理「中學生學力PLUS線上課輔」，依進度提供學科學習主題課程，邀請「名師解盲」現場與學生互動，直播解答問題，也開設寫作教室，各式課程精彩豐富。另教育局與13家地方有線電視業者合作，8月前在公用頻道CH3固定3個時段播放58集「新北國教輔導團線上課程陪伴您」之外，並加碼將影片上架至VOD數位頻道服務，可不分時段隨選隨看，疫情過後亦可做為學生複習教材。
高中階段特別企劃「POWER UP學習歷程檔案」教學專輯，提供大學升學資訊、如何進行自主學習及資料統整技巧關鍵重點，讓學生製作學習檔案不卡關。教育局也與陽明交大EWANT平臺合作開設「自主學習暑期專班」，讓學生免費報名自由選修，暑假在家也可以適性探索各大學課程，充實自己也豐富學習歷程檔案。另外高職連結臺師大、致理、景文、海洋、城市、東南等大專校院開設技職主題暨雙語課程，以及針對統測規劃「專業科目大進擊」，由8群科破解歷屆試題，國高中職共計240多場堂暑輔課程，除了以上課程外，還有各校或各班自由的線上開課，全面提升學生學習成效。
教育局表示，新北「親師生平台」整合學習資源，除每年推出「Fun暑假活動」，今年加碼舉辦「點數10倍送ipad瘋狂抽」活動，鼓勵學生進行自主學習。各項豐富的線上資源提供親子在家安心共學成長，若疫情變化後續辦理視情況進行滾動式修正。相關訊息可至新北市中小學寒暑期育樂營網站(https://camp.ntpc.edu.tw/) 及新北暑假不打烊夏日樂學平台（https://e-holiday.ntpc.edu.tw）網站查詢。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供