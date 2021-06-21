夏季限定底家自煮炸彈魚!

中央流行疫情指揮中心持續呼籲國人少出門、少聚會、 宅在家防疫；各級學校暫時停課遠距教學， 許多企業也啟動遠距上班，減少人與人的連結。病毒肆虐， 更要吃得營養均衡，才能強化抵抗力， 想在家吃得營養均衡又安全美味，動手上網訂購優質冷凍水產品， 減少人與人的接觸，還可以產地直送宅配到家， 輕鬆享用最新鮮的海味，不僅可以滿足在家吃海鮮大餐的慾望， 還很適合分享給親朋好友喔!

俗稱炸彈魚或煙仔的扁花鰹在6月初(農曆5月)洄游到東北角海域 ，越接近「夏至」這個節氣炸彈魚的肥滿度越佳， 牠的外型就像一枚炸彈，就有人叫牠炸彈魚。漁民駕著焚寄網(棒受 網)漁船或一支釣漁船到東北角海域觀察到炸彈魚會聚集在海水表層 ，表現出類似跳躍, 進食，吐泡沫等行為，就會開始誘魚進而大量捕獲， 炸彈魚是夏季相當重要的經濟魚類，可製成柴魚、罐頭及生魚片。

貢寮區澳底冷凍廠老闆娘周思億表示， 很久以前外銷商人會收購大量的炸彈魚來製作柴魚， 再轉出口至日本販售；現在漁船進港後， 快速地將炸彈魚的魚膘和魚卵取出， 魚體則送進冷凍廠冷凍做冷凍魚餌。過去東北角的鄉親， 到了暑假期間常常會去漁港買炸彈魚回家料理給孩子們吃， 這邊介紹三種全家人都喜歡吃的家常炸彈魚料理，「炸彈魚醬油半煎 煮」將魚的中後段輪切成圈，少許油乾煎兩面，醬油增色， 煎成兩面金黃略焦，之後淋上米酒加水燜燒，最後加葱段、 辣椒增色添味，這道鰹魚半煎煮的味道，只能用「甘甜美麗」 來形容。「炸彈魚魚卵沙拉」將冷凍的魚卵解凍並稍微川燙， 稍加油乾煎再加上美乃滋就是老少咸宜的魚卵沙拉；「薑絲麻油魚膘 」將冷凍的魚膘解凍並川燙， 起麻油鍋加入蔥薑蒜爆炒魚膘就是超級配飯的麻油魚膘， 亦或是使用加工成品柴魚片做魚湯，皆能變化出不同風味。

漁業處表示，新北市生產多樣化的優質水產品， 相望大家多透過網路採購在地優質冷凍水產品， 烹飪美味又營養的料理給家人享用， 尤其防疫期間為家人們選購一箱滿滿的在地優質冷凍水產品， 除了減少碳足跡做環保外，也用行動支持在地小農發展， 也歡迎大家多多選購新北市優質水產品，自己動手烹調最健康！

詳細訂購資訊可搜尋新北市政府漁業處官網 http://fishery.ntpc.gov.tw /活動資訊/漁產防疫組合包

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

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照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提