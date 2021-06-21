台灣農委會: 雙北果菜市場逾6千人將快篩　24日凌晨起•快篩陰性才能入場交易

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 農委會農糧署長胡忠一今天 (21日) 表示，雙北疫情較嚴峻，已確定果菜批發市場交易員、承銷商等共6000多人都要做快篩，結果陰性隨即打疫苗，且台北市與新北市自24日凌晨起, 都需持快篩陰性證明, 才能入場交易。

北農武漢肺炎確診群聚，新北市長侯友宜（右）21日視察三重果菜市場清消情形後受訪表示，22日將調派快篩隊進駐板橋、三重批發市場，也希望新北市的市民如果有去過北農，請盡快到就近的快篩站篩檢，盼能阻止傳播鏈。（新北市政府提供）中央社

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，針對台北農產運銷公司群聚事件，農委會今天更新北農至上週累計45人確診，為免疫情影響農產供應，將對員工及承銷商共4000多人做快篩，且24日凌晨起須快篩為陰性，才能進入台北第一、第二批發市場進行交易。

農委會副主委陳駿季說，新北市也會跟進處理，之後也會規劃雙北市的禽畜、水產交易市場等跟進。

新北市長侯友宜21日下午在疫情記者會中表示, 為因應台北農產群聚感染事件，新北市已安排機動快篩隊於明(22)日進駐位於三重的新北果菜公司及板橋果菜公司為員工做第二次快篩。侯友宜也希望新北市的市民如果有去過北農，請盡快到就近的快篩站篩檢，盼能阻止傳播鏈。

新北市副市長劉和然下午在疫情記者會中證實, 北農45位確診者當中, 已經知道至少有21人也就是將近五成住在新北市。雙北原本就是共同生活圈, 攤商往來密切也很自然。因此侯友宜市長這次特別指示, 北農事件新北市也將共同承擔, 共同因應, 一起面對並且解決這個問題。

中央社引述農委會農糧署長胡忠一指出，新北市有兩個果菜批發市場，即三重與板橋，共200多名員工及2000多名承銷商，其中員工已快篩過，都是陰性，但因已隔2週，明天起會再次快篩，新北市政府會設2個快篩站，篩出陰性就打疫苗。

胡忠一並說，台北市的台北農產運銷公司共581名員工，到上週為止，員工確診19人，非員工的派遣人員7人確診及攤商19人確診，共累計45人確診；目前員工已快篩近500人，剩下81人今天會篩完；台北市政府並說會設置4個快篩站，接著就會快篩承銷商及其助理，陰性就施打疫苗，員工加上承銷商等共4000多人。

另外，農委會主委陳吉仲也與新北市長侯友宜聯繫，新北市果菜運銷股份有限公司將比照北農，於明日起再一次進行場域內人員快篩，並於6/24(四) 凌晨起，要求場域內人員皆須持快篩陰性證明使得進入場域從事交易行為。陳吉仲表示, 會用最快時間爭取2000劑疫苗優先施打場域人員。