遠距測驗、影片上傳、資料審查 新北市國中小體育班多元選才甄選免到校

照片來源：新北市教育局 提供
照片來源：新北市教育局 提供
因應疫情三級警戒，新北市秉持防疫優先、工作照常、改變方式原則，調整今年辦理國中小體育班甄選模式，全面取消到校實地作業。體育班甄選報名及報到採網路通訊方式，在體育專項術科成績採認則改由「遠距口試、線上測驗、影片上傳繳交及資料審查」等方式辦理，降低染疫風險並兼顧就學權益保障。國中體育班甄選已於6月19日測驗並放榜，國小部分由學校至6月底前擇日辦理完成。
教育局表示，疫情期間多數家長擔心孩子外出考試會有風險，經權衡決定改以彈性多元的方式辦理，其中與以往操作最不同部分是術科成績採認方式。在不讓學生到校實地考試前提下，轉型以審查考生最優參賽成績、參賽紀錄、體適能紀錄、上傳專項技術動作影片或線上即時動作測驗和線上口試等方式處理。由學校依運動種類特質，綜合採用上述方式，設計不同型態術科成績檢視機制，發掘具有運動潛能發展之學生為目標，完成招生甄選工作。
正德國中體育組長林俊佑表示，學校體育班招收柔道、角力及橄欖球種類，以往現場術科測驗包含100公尺、800公尺體能跟基本動作，今年首度用線上視訊測驗，請考生上線進行專項動作測試跟口試，評審委員還可以反覆觀看錄製下來的測驗過程，而學生利用網路或電子郵件進行報名方式便利，也能節省大量紙本資料。
另外，以排球隊為特色的積穗國中體育班，今年採用由考生錄製專項動作影片的模式進行甄選，錄製內容包含1分鐘仰臥起坐、伏地挺身及20次攻擊助跑跳等可以居家實施的測驗動作。校長張國振表示，試前老師必須跟考生或家長一個個聯繫確認考試內容、影片上傳窗口，雖然比起以前增加聯繫工作，但在疫情瞬息萬變的時期，遠距彈性的測驗方式仍為相對較好的選項，學校能專注處理試務，家長也能放心在家協助孩子應試。
錄取二重國中體育班棒球隊的莊子璿同學興奮的表示，知道考試方式要改成錄影片的時候覺得很新鮮也很緊張，但是可以在家練習完再錄起來，比較能好好表現，是一個特別的體驗，很高興順利考上。莊媽媽也說，考試因為疫情一再延期，先前疫情嚴重還在猶豫要不要去考體育班，後來改成遠距考試、用繳交影片的方式順利考完，心中的一塊大石終於可以放下來。
教育局長張明文表示，防疫期間孩子不到校，為了保障學生升學權益，許多教育工作必須照常運行辦理，由衷感謝家長及學校努力地配合適應以新的模式運作，相信透過各項行政措施努力，考試皆能順利圓滿，共同守住疫情，讓大家的生活早日恢復正常，孩子平安快樂上學。