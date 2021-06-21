遠距測驗、影片上傳、資料審查 新北市國中小體育班多元選才甄選免到校

因應疫情三級警戒，新北市秉持防疫優先、工作照常、 改變方式原則，調整今年辦理國中小體育班甄選模式， 全面取消到校實地作業。體育班甄選報名及報到採網路通訊方式， 在體育專項術科成績採認則改由「遠距口試、線上測驗、 影片上傳繳交及資料審查」等方式辦理， 降低染疫風險並兼顧就學權益保障。國中體育班甄選已於6月19日 測驗並放榜，國小部分由學校至6月底前擇日辦理完成。

教育局表示，疫情期間多數家長擔心孩子外出考試會有風險， 經權衡決定改以彈性多元的方式辦理，其中與以往操作最不同部分是 術科成績採認方式。在不讓學生到校實地考試前提下，轉型以審查考 生最優參賽成績、參賽紀錄、體適能紀錄、 上傳專項技術動作影片或線上即時動作測驗和線上口試等方式處理。 由學校依運動種類特質，綜合採用上述方式， 設計不同型態術科成績檢視機制， 發掘具有運動潛能發展之學生為目標，完成招生甄選工作。

正德國中體育組長林俊佑表示，學校體育班招收柔道、 角力及橄欖球種類，以往現場術科測驗包含100公尺、800公尺 體能跟基本動作，今年首度用線上視訊測驗，請考生上線進行專項動 作測試跟口試，評審委員還可以反覆觀看錄製下來的測驗過程， 而學生利用網路或電子郵件進行報名方式便利， 也能節省大量紙本資料。

另外，以排球隊為特色的積穗國中體育班， 今年採用由考生錄製專項動作影片的模式進行甄選，錄製內容包含1 分鐘仰臥起坐、伏地挺身及20次攻擊助跑跳等可以居家實施的測驗 動作。校長張國振表示，試前老師必須跟考生或家長一個個聯繫確認 考試內容、影片上傳窗口，雖然比起以前增加聯繫工作， 但在疫情瞬息萬變的時期， 遠距彈性的測驗方式仍為相對較好的選項，學校能專注處理試務， 家長也能放心在家協助孩子應試。

錄取二重國中體育班棒球隊的莊子璿同學興奮的表示， 知道考試方式要改成錄影片的時候覺得很新鮮也很緊張， 但是可以在家練習完再錄起來，比較能好好表現， 是一個特別的體驗，很高興順利考上。莊媽媽也說， 考試因為疫情一再延期，先前疫情嚴重還在猶豫要不要去考體育班， 後來改成遠距考試、用繳交影片的方式順利考完， 心中的一塊大石終於可以放下來。

教育局長張明文表示，防疫期間孩子不到校， 為了保障學生升學權益，許多教育工作必須照常運行辦理，由衷感謝 家長及學校努力地配合適應以新的模式運作， 相信透過各項行政措施努力，考試皆能順利圓滿，共同守住疫情， 讓大家的生活早日恢復正常，孩子平安快樂上學。