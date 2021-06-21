安養信託再進化 臺灣企銀推「留房養老」

因應高齡化及少子化社會來臨，銀髮需求日益增加， 臺灣企銀響應金管會信託2.0「全方位信託」推動計畫， 將不動產結合安養信託，推出「留房養老」信託服務， 發展創新安養信託的型態，照顧高齡者的生活需求。

台灣房屋自有比率高，且民眾手上可能不只一間房， 為協助高齡長者解決資產配置的煩惱，及早進行信託規劃， 臺灣企銀推出「留房養老安養信託」服務， 高齡者將自己的房屋出租，同時將房屋產權及租金交付信託， 由銀行管理及運用，銀行依照高齡者生活照顧的需求， 定期撥付生活費及醫療費，未來若高齡者入住安養機構， 也可由銀行直接將費用支付安養機構。藉由該信託方案， 民眾不僅可避免房屋產權與資金遭到不當挪用及濫用， 也不用擔心產權、資金管理等細節處理問題， 且最終仍保有房產所有權，達到財產安全的效果， 房屋將來還可以留給後代子孫，讓資產順利傳承。

臺灣企銀多年來透過各種場合與管道， 提供民眾信託業務諮詢及服務，該行分享，本次推出「 留房養老安養信託」服務，除了響應政府政策外， 還有一個特別的契機， 是分行同仁在一次主動拜訪中小企業主的過程中， 得知客戶有意委託專業單位管理其房產，將該房產出租予公益團體， 使公益團體得以致力於公益事務的執行， 毋庸面臨尋覓場所不易等困擾，並希藉房產的出租收入， 達成客戶個人養老兼做公益的規劃。 臺灣企銀立即客製化相關方案滿足客戶需求， 在促進信託業務發展的同時，不僅完成客戶的心願， 也共同為公益盡一份心力。

臺灣企銀在推廣「高齡者及身心障礙者財產信託業務」不遺餘力， 連續4年績效優良並榮獲金管會頒獎肯定。該行亦持續推動信託2. 0計畫，並由副總經理召集成立「臺灣企銀信託2.0全方位信託業 務發展推動計畫工作小組」，跨部門整合內部資源， 不再侷限原本傳統的信託商品，以發揮各部門協同合作的綜合成效， 未來將持續創新，為人口及屋齡老化兩大國安問題提供整合性服務， 以金融工具，搭配不同領域的專業合作夥伴， 從客戶的多元需求出發，提供符合大眾生活的全方位信託服務。