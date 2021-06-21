截止至6月18日 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年6月18日累積開戶數為18,666,465戶，較6月11日累積開戶數為18,649,577戶，增加16,888戶，增幅約0.09%。另本年6月18日現股當日沖銷累積開戶數為3,134,117戶，6月11日現股當日沖銷累積開戶數3,113,747戶，增加20,370戶，增幅約0.65%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年6月18日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數169,780戶較6月11日開戶數169,744戶，增加36戶，增幅約0.02%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至6月18日止日均值為745.42億元，總成交金額為80,505.75億元，其中盤後定價交易金額為213.95億元。另本年度截至6月18日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為36.36%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場36.44%。

(二)110年度第一季季成交值達1億元以上之自然人投資人為6,320人。

(三)本年度興櫃股票截至6月18日均值為55.12億元，總成交金額為5,952.61億元。

四、本年度上櫃有價證券截至6月18日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計664家，較上週(截至6月11日止)得為信用交易家數664家，增加0家。

(二)融資餘額為626.13億元，較上週(截至6月11日止)融資餘額604.86億元，增加21.27億元，增幅約3.52%。

(三)融券餘額為60,740張，較上週(截至6月11日止)融券餘額49,319張，增加11,421張，增幅約23.16%

(四)本年度信用交易成交值(不含資券相抵)之比例為10.07%，較上週(截至6月11日止)之比例10.08%，減少0.01%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.34%，較上週(截至6月11日止)之比例0.35%，減少0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(110)年度截至6月18日止，累計營業天數110日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計148期，發行餘額為5兆7,323.62億元，較上週增加250億元。

(二)普通公司債已上櫃計136家725期，發行餘額為2兆5,240.46億元，較上週增加384億元。

(三)轉換公司債已上櫃計176家205期，發行餘額為1,319.87億元，較上週減少18.91億元。

(四)金融債券已上櫃計36家365期，發行餘額為1兆242.51億元，本週無異動。

(五)受益證券方面，金融資產證券化計2期，發行餘額為42.85億元，本週無異動。

(六)外幣計價國際債券已上櫃計724期約1,951.04億美元，較上週增加8.5億美元。

(七)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計27家31期，發行餘額為131.13億元，本週無異動。

2.外國普通債券已上櫃計3家7期，發行餘額為316.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為13兆861.69億元，日均值為1,189.65億元，包含：

1.買賣斷交易1兆8,071.51億元，日均值為164.29億元，佔總成交金額比例為13.81%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆1,242.44億元，佔買賣斷成交金額比率為62.21%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為6,829.07億元，佔買賣斷成交金額比率為37.79%（包含政府債券3,441.74億元，日均值為31.29億元；普通公司債2,869.99億元，日均值為26.09億元；金融債券496.84億元，日均值為4.52億元；外國債券20.51億元，日均值為0.19億元）。

2.附條件交易11兆2,790.18億元，日均值為1,025.37億元，佔總成交金額比例為86.19%，其中等殖成交系統成交金額為14.75億元，佔附條件成交金額比率為0.01%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為146.40億美元，以南非幣計價之成交金額為1.80億南非幣，以人民幣計價之成交金額為27.37億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.14億紐幣，以澳幣計價之成交金額為0.37澳幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為54.96億美元，以人民幣計價之成交金額為45.25億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為15.00億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交15.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為714.97億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共18家，契約流通餘額共計510.55億元，本年度累計成交金額為366.37億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計976.74億元，本年度累計成交金額為801.58億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,916.71億元，本年度累計成交金額為1,431.64億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共39家，本年度累計成交金額1,360.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計535.72億元，本年度累計成交金額1,047.14億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計23.80億元，本年度累計成交金額358.04億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共4家，本年度累計成交金額2,770.20億元。

(八)商品差價契約：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額2,286.36億元。

上櫃相關業務:

一、截至110年6月18日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：787家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：8家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數2家(安格、凌陽創新)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：2家(華景電、振宇五金)

(六)待審議：1家(穩得)

二、截至110年6月18日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：266家 (包含外國公司5家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：27家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：2家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：25家（90至109年度累計申請計1,719家）

三、截至110年6月18日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：84家

(二)目前輔導中家數：56家

(三)當年度累計登錄家數：2家

(四)當年度累計申請輔導家數：16家

四、截至110年6月18日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,137家

五、截至110年6月18日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家(特藝石油)

(二)可轉換特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)

六、預計於未來一週掛牌公司(110.6.21~110.6.25)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：6562聯亞藥【統一、永豐金、富邦】(110年6月23日)