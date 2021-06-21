截止至6月18日 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：
本年6月18日累積開戶數為18,666,465戶，較6月11日累積開戶數為18,649,577戶，增加16,888戶，增幅約0.09%。另本年6月18日現股當日沖銷累積開戶數為3,134,117戶，6月11日現股當日沖銷累積開戶數3,113,747戶，增加20,370戶，增幅約0.65%。
二、華僑及外國人開戶數：
本年6月18日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數169,780戶較6月11日開戶數169,744戶，增加36戶，增幅約0.02%。
三、股票成交量值概況：
(一)本年度上櫃股票截至6月18日止日均值為745.42億元，總成交金額為80,505.75億元，其中盤後定價交易金額為213.95億元。另本年度截至6月18日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為36.36%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場36.44%。
(二)110年度第一季季成交值達1億元以上之自然人投資人為6,320人。
(三)本年度興櫃股票截至6月18日均值為55.12億元，總成交金額為5,952.61億元。
四、本年度上櫃有價證券截至6月18日止信用交易概況：
(一)得為信用交易家數計664家，較上週(截至6月11日止)得為信用交易家數664家，增加0家。
(二)融資餘額為626.13億元，較上週(截至6月11日止)融資餘額604.86億元，增加21.27億元，增幅約3.52%。
(三)融券餘額為60,740張，較上週(截至6月11日止)融券餘額49,319張，增加11,421張，增幅約23.16%
(四)本年度信用交易成交值(不含資券相抵)之比例為10.07%，較上週(截至6月11日止)之比例10.08%，減少0.01%。
(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.34%，較上週(截至6月11日止)之比例0.35%，減少0.01%。
櫃檯買賣債券市場概況：
本(110)年度截至6月18日止，累計營業天數110日
一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）
(一)政府公債已上櫃計148期，發行餘額為5兆7,323.62億元，較上週增加250億元。
(二)普通公司債已上櫃計136家725期，發行餘額為2兆5,240.46億元，較上週增加384億元。
(三)轉換公司債已上櫃計176家205期，發行餘額為1,319.87億元，較上週減少18.91億元。
(四)金融債券已上櫃計36家365期，發行餘額為1兆242.51億元，本週無異動。
(五)受益證券方面，金融資產證券化計2期，發行餘額為42.85億元，本週無異動。
(六)外幣計價國際債券已上櫃計724期約1,951.04億美元，較上週增加8.5億美元。
(七)新臺幣計價之外國債券：
1.外國轉換公司債已上櫃計27家31期，發行餘額為131.13億元，本週無異動。
2.外國普通債券已上櫃計3家7期，發行餘額為316.85億元，本週無異動。
二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）
(一)新臺幣債券總成交金額為13兆861.69億元，日均值為1,189.65億元，包含：
1.買賣斷交易1兆8,071.51億元，日均值為164.29億元，佔總成交金額比例為13.81%，其中：
(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆1,242.44億元，佔買賣斷成交金額比率為62.21%。
(2)營業處所買賣斷成交金額為6,829.07億元，佔買賣斷成交金額比率為37.79%（包含政府債券3,441.74億元，日均值為31.29億元；普通公司債2,869.99億元，日均值為26.09億元；金融債券496.84億元，日均值為4.52億元；外國債券20.51億元，日均值為0.19億元）。
2.附條件交易11兆2,790.18億元，日均值為1,025.37億元，佔總成交金額比例為86.19%，其中等殖成交系統成交金額為14.75億元，佔附條件成交金額比率為0.01%。
(二)國際債券
1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為146.40億美元，以南非幣計價之成交金額為1.80億南非幣，以人民幣計價之成交金額為27.37億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.14億紐幣，以澳幣計價之成交金額為0.37澳幣。
2.附條件交易，以美元計價之成交金額為54.96億美元，以人民幣計價之成交金額為45.25億人民幣。
(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。
三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）
(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為15.00億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交15.00億元。
(二)公債發行前交易：累計成交面額為714.97億元。
(三)轉換公司債資產交換：
1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共18家，契約流通餘額共計510.55億元，本年度累計成交金額為366.37億元。
2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計976.74億元，本年度累計成交金額為801.58億元。
(四)利率衍生性商品：
1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,916.71億元，本年度累計成交金額為1,431.64億元。
2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共39家，本年度累計成交金額1,360.00億元。
(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計535.72億元，本年度累計成交金額1,047.14億元。
(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計23.80億元，本年度累計成交金額358.04億元。
(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共4家，本年度累計成交金額2,770.20億元。
(八)商品差價契約：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額2,286.36億元。
上櫃相關業務:
一、截至110年6月18日上櫃股票辦理情形：
(一)股票已上櫃家數：787家 (包含外國公司34家)
(二)當年度累計上櫃掛牌公司：8家
(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數2家(安格、凌陽創新)
(四)董事會通過，待核發同意函：0家
(五)俟董事會核議：2家(華景電、振宇五金)
(六)待審議：1家(穩得)
二、截至110年6月18日興櫃股票辦理情形：
(一)股票已櫃檯買賣家數：266家 (包含外國公司5家)
(二)當年度累計興櫃掛牌公司：27家
(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：2家
(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：25家（90至109年度累計申請計1,719家）
三、截至110年6月18日創櫃板辦理情形：
(一)目前登錄創櫃板家數：84家
(二)目前輔導中家數：56家
(三)當年度累計登錄家數：2家
(四)當年度累計申請輔導家數：16家
四、截至110年6月18日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,137家
五、截至110年6月18日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：
(一)TDR已掛牌家數：1家(特藝石油)
(二)可轉換特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)
六、預計於未來一週掛牌公司(110.6.21~110.6.25)：
(一)一般類股：無
(二)興櫃股票：6562聯亞藥【統一、永豐金、富邦】(110年6月23日)