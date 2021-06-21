臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超264.15億元 賣超友達14.27萬張最多、買超強茂1.49萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/6/15~2021/6/18）外資在集中市場總買進金額為4,073.38億元，總賣出金額為4,337.53億元，賣超為264.15億元，另統計自2021年年初至6月18日止，外資總買進金額為10兆5,900.58億元，總賣出金額為10兆9,780.26億元，累計賣超為3,879.68億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆2,932.24億元新台幣，占全體上市股票市值的43.99%，較6月11日的23兆2,201.21億元新台幣，增加731.03億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：強茂：買進37,134千股，賣出22,206千股，買超14,928千股。

第二名：仁寶：買進60,265千股，賣出46,269千股，買超13,996千股。

第三名：宏璟：買進18,923千股，賣出6,612千股，買超12,311千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進290,121千股，賣出432,777千股，賣超142,656千股。

第二名：群創：買進380,364千股，賣出459,312千股，賣超78,948千股。

第三名：長榮：買進166,035千股，賣出236,436千股，賣超70,401千股。