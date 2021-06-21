防疫期間!新北市啟動街友安心計劃 免費吃住旅館媒合13位就業重返社會

有鑑於5月以來，疫情嚴峻期間， 擔心街友生活和健康受到衝擊， 新北市社會局啟動街友安心好住計劃，於板橋設置安心旅館， 提供130床給街友居住，一人一室，免費供應三餐，洗澡洗衣， 一應俱全，期間還安排義剪，並透過就業輔導， 共媒合13位街友到愛心企業工作，包含清潔、油漆、保全等。

位於板橋區的SingleInn旅館，從5月26日起， 便與社會局合作，提供床位給新北市街友居住， 由街友外展中心主任張哲榮和板橋幸福居主任葉皇廷率社工進場駐點 管理服務，提供三餐、日常生活用品等， 在入住前皆需經過快篩陰性後，方可入住，至6月20日止， 已經有94名街友安置入住。 旅館負責人蘇小姐坦言，一開始要做為街友的旅館，內心有些壓力， 但隨著社會局和外展社工的服務，對於街友無論入住前的快篩， 或是每天的量測體溫、發放口罩、酒精消毒、 鼓勵洗澡等無微不至的服務，深受感動， 現在街友進出旅館也會主動與工作人員打招呼。

外展中心並安排日式威廉髮型設計幫忙義剪， 由副總張紫婕帶領7位設計師到旅館為街友服務， 共有42位經過一番修剪梳洗後，煥然一新。此外， 外展中心媒合市府就業服務處到場輔導， 期間共有13位有積極就業意願，轉介到愛心企業任職， 陸續離開旅館。

社會局副局長許秀能21日上午代表侯友宜市長到安心旅館關心街友 ，她帶著大批各界捐贈的乾糧、礦泉水、防疫物資等給街友， 也感謝旅館負責人蘇小姐和所有工作人員的努力和協助， 許秀能還到一人一室的房間探視街友，親切的問候關懷。

一位來自花蓮的原住民潘小姐表示，她從花蓮到新北市來找工作， 但一時沒有找到合適的，因此暫時棲身在公園， 感謝社會局將她安置在旅館，等疫情結束後，她會到外頭找工作。 現年35歲的阿瑋曾經露宿於板橋車站，平常從事粗工， 但疫情開始之後就很少人叫工，連三餐都無法溫飽， 經街友外展中心安排入住，期間還媒合找到可以領日薪的油漆工， 他跟許秀能說，很快就會上工了。

許秀能表示，疫情期間，新北市持續為街友服務， 不僅提供安心旅館免費住宿，還媒合善心企業工作機會， 鼓勵街友自食其力，重返社會。她呼籲街友們要為自己拉一把， 市府備妥安置、就醫、申辦福利身分、協助就業、 租屋補助或返家等服務，有任何需要， 都可與新北市街友外展服務中心2956-0095聯繫。