【只想左右逢源】金正恩暗示對話美國 中國罕見撰文北韓官媒鞏固地位

美方新任北韓特使金星容6月21日上午與南韓外交部的朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德（Noh Kyu-duk ）以及日本外務省亞洲和大洋洲... 美方新任北韓特使金星容6月21日上午與南韓外交部的朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德（Noh Kyu-duk ）以及日本外務省亞洲和大洋洲局局長船越健裕（Takehiro Funakoshi）進行三方會談。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）北韓領導人金正恩日前釋出風聲可望與美國重啟對話，美方新任北韓特使金星容（Sung Kim）今（21）日表示，華府仍在等待平壤當局對會面提議之答覆。中國駐北韓大使李進軍也於今日罕見在北韓官媒「勞動新聞」發表文章，稱將加強雙邊溝通協商，維護地區長期穩定。

金正恩17日在勞動黨第8屆中央委員會第3次會議中，首度就美國總統拜登（Joe Biden）執掌之下的美朝關係表態，要求做好對話和對抗兩方面準備，其發言被解讀為有重啟雙方對話的可能性。

路透社報導，金星容今日上午與南韓外交部的朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德（Noh Kyu-duk ）以及日本外務省亞洲和大洋洲局局長船越健裕（Takehiro Funakoshi）進行三方會談。

金星容在三邊會談前，先與南韓代表魯圭德進行雙邊會面。在此會面上，他表示美國仍在等待平壤當局答覆會面之提議，希望金正恩提及「對話」，代表美方將很快得到正面回應。金星容表示，無論是「對話」還是「對抗」，美國都已「做好準備」。

韓聯社報導，金星容於三邊會議上表示，美國對平壤當局提議的會面「不限時間地點、沒有先決條件」。與此同時，金星容強調，美國仍將繼續執行聯合國安理會對朝鮮核武計劃實施制裁的決議，並敦促其他國家加入制裁行列。

會後，金星容重申美韓承諾，即將會透過外交及對話，促成朝鮮半島完全非核化。他也重申「支持兩韓之間有意義的對話、合作與接觸」，如南韓總統文在寅於今年5月21日訪華府與拜登進行會談。

魯圭德在雙邊會談中表示，首爾將繼續扮演「必要」的角色，透過華盛頓與平壤當局儘早恢復對話。

北韓當局看似有意與美國新政府接觸、重啟對話，實則在中美之間左右逢源，更與盟友中國互登官媒表態友好。

中國駐北韓大使李進軍今日於北韓官媒「勞動新聞」發表文章，強調將與北韓保持密切溝通與合作。與此同時，北韓駐中大使李龍男也在「人民日報」發表兩國友好言論，挺中抗美。

韓聯社報導，李進軍在文章中稱，中國將和北韓等方面加強溝通協商，為維護地區長期穩定、發展繁榮而作出積極貢獻。李龍男則在文章中強調中國今後在朝鮮半島問題上的作用，並稱完全支持與美國全方位對抗的中國。

報導引述分析指出，中朝大使互登官媒署名發文實屬罕見，此時時機敏感，恰逢美方新任北韓特使金星容訪南韓，美朝看似有重啟對話之意，然而平壤當局實則更願意親近老大哥中國。中國此時以習近平訪問兩週年為由鞏固中朝關係，意在藉北韓箝制美國在東北亞的勢力，加強中國對北韓的影響力。