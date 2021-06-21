日本東京TRU藝術節打破傳統舞踏　台灣旅法藝術家受邀探具體派行為藝術

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）日本東京TRU藝術節聚焦「舞踏」探討表演藝術，邀請台灣藝術家林人中獲邀參與「Takao Kawaguchi精選：一種注目」單元。

日本「TOKYO REAL UNDERGROUND」藝術季（簡稱TRU）原本是為2020東京奧運暖身、涵蓋日本藝術文化獨特魅力的大型藝文活動，因疫情關係特別推出線上展，延至今年春季在東京各個場館盛大展開。

「TOKYO REAL UNDERGROUND」全名的寓意，一是指實際存在的地下空間，二是指被稱為「Ungura」（アングラ，underground日文簡稱）的藝術活動所蘊含的「自由精神」；結合各種受日本「舞踏」影響而成的作品，並選在東京多個地下空間進行拍攝，表演內容展現受「日本舞踏」（Butoh）藝術影響所創作的各類作品。

2021 TRU聚焦「舞踏」新境界，融合新老藝術家們打破舞踏「全身抹白、舞姿緩慢」的固有概念，藉由自由大膽的實驗作品，直逼舞踏的內在本質，也展現舞踏的真正魅力，並結合AR擴增實境，讓東京都會街區化身虛實交錯、精采絕倫的前衛藝術展演空間。

除了舞踏表演，還有街頭主題攝影展《GINZA 1961》，地點就辦在地鐵銀座站與東銀座站之間的地下通道。由於1961年是「舞踏」正開始綻放光芒的時期，攝影展挑選了10張William Klein當時在銀座拍攝的作品，放大後覆蓋整個地下通道的牆壁，相當有氣勢。

另外，還有結合擴增實境新科技的展覽《Dance Happening—Today》，展覽地點選在銀座和新橋的街上，並且結合網際網路，透過AR技術，讓民眾置身街頭，透過手機螢幕對照觀賞William Klein在雨後的銀座和新橋所拍攝的一系列作品。而且前往指定地圖上的標誌地點後，舉起手機並按地圖上的標示，手機螢幕還即可浮現1961年3名舞蹈家土方巽、大野一雄、大野慶人正在街頭表演的影像，如夢似幻，就如同行走的攝影畫廊。

值得一提的是，台灣旅法藝術家林人中參與這次「Takao Kawaguchi精選：一種注目」活動，橫跨表演及視覺藝術領域，擅長藝術創作、編舞與策展工作的林人中，以「Is this Gutai / これは具体か?」為主題，會同四位去年「如果具體派宣言是一首舞譜」的表演者進行直播線上表演，並且探討林人中的具體派（Gutai）與行為藝術研究。

TOKYO REAL UNDERGROUND

時間：2021年4月1日- 8月15日

地點及舉辦方式：線上演出及東京都內數個場所

參加費用：免費（觀看線上節目需事先註冊）

網址：http://www.tokyorealunderground.net/（日文）

http://www.tokyorealunderground.net/zh/about.html（中文）