落實實聯制！臺灣工研院創新AI熱影像體溫異常偵測技術　結合門禁管制系統

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）臺灣三級疫情警戒期間，民眾無論是搭捷運、到傳統市場或大賣場、進出店家都需體溫量測，工研院投入科技防疫，開發新一代熱影像體溫異常偵測技術，零接觸、可即時儲存發燒人員彩色影像紀錄，吸引全國逾百個政府機關、學校或台積電等企業界採用。

工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳表示，疫情在全球肆虐，紅外線體溫計需求持續增加，2020年市場規模達1,782萬美元，較2019年成長超過55%。

在工研院的推動下，經濟部科專成果「熱影像體溫異常偵測技術」自2020年4月發表後，已協助包括考試院、內政部移民署、澎湖縣政府、澎湖縣議會、澎湖醫院、台積電及文化大學等公家機關、企業及各地學校建置超過百餘套熱影像防疫系統，今年又根據需求增加門禁管制等設計，讓防疫機制更加完善。

有別於坊間常見的熱影像儀只有單色成像，工研院新一代「熱影像體溫異常偵測技術」，創新整合彩色攝影機與熱影像感測器，可即時儲存發燒人員彩色影像紀錄，以便後續疫調。

工研院表示，目前已客製化協助台積電將體溫偵測結合個人身份資料，整併至新竹新廠工地的員工門禁管理系統，協助落實實聯制，預估可省下2/3以上的管控人力及時間。

工研院的「熱影像體溫異常偵測技術」融合AI人工智慧，可自動偵測人臉額頭位置溫度，避免其他熱源干擾產生誤判，透過溫度補償技術，並結合物聯網（IOT），根據感測器與熱源的距離、環境溫濕度等條件，將系統量測到的溫度進行補償校正，動態上傳每日受測者體溫資訊及環境資訊，收集數十萬筆對應不同環境溫度的體溫偵測結果，室內外均可維持量測誤差度在正負0.3度的範圍內，準確度達90%。