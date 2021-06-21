美疫苗三倍送台 紐時：加劇美中關係緊繃

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國加碼兌現對台灣疫苗捐贈的承諾，20日250萬劑莫德納疫苗抵台。美國紐約時報指出，此舉恐加劇美中關係緊繃。

本月6日，美國3位聯邦參議員，宣布將捐贈台灣75萬劑疫苗，昨日250萬劑莫德納疫苗抵台，整整翻了兩倍，讓一個多月來舉國抗疫，捉襟見肘的台灣喜出望外。美國在台協會（AIT）處長酈英傑表示，這是美台關係「真朋友、真進展」的實質展現，衛生福利部長陳時中則說，這批疫苗對控制疫情有正面作用。

日本、美國相繼捐助台灣疫苗，中國官員屢次表示不滿。紐約時報更表示，美國對台灣加碼送疫苗的行為，可能導致美中關係更加緊繃。

紐約時報引述匿名美方高層官員表示：「我們（美國）知道台灣在取得疫苗方面遭遇不公平挑戰，使得這次捐贈更為重要。我們在國際衛生議題上一直與台灣有著緊密夥伴關係，雙方在疫情期間攜手合作。台灣在疫情爆發之初便對美國施以援手，提供個人防護裝備及其他拯救生命的物資。」

該報導也提及，台灣總統蔡英文公開譴責中國介入台灣向德國生技廠商BioNTech購買新冠疫苗一事，而中國則反咬台灣的指控子虛烏有，是政治操作。

中國上海復星醫藥宣稱，握有BioNTech與美國輝瑞大藥廠（Pfizer）共同開發的疫苗在大中華地區的獨家代理權。報導指出，許多台灣民眾對於需透過中國企業買疫苗，感到不快。

台灣因自新冠疫情初始就積極應對，被視為防疫典範之一。然而牛津大學「數據看世界」（Our World in Data）計畫資料顯示，今年五月，台灣在短短兩週內打破平均每日確診病例不超10例的記錄，暴增到每日近600例。經過一個月來全國三級警戒的管控，平均每日確診數已降至200例以下。

根據國家高速網路與計算中心統計，截至20日，台灣共施打近1,429,514萬劑新冠疫苗，平均每百人施打6劑。施打率最高的為連江縣，累積接種率14.13%，台北市位居第二，累積施打率5.65%，嘉義市施打率居第三，累積施打率5.09%，疫情嚴重、人口眾多的新北市，累積施打率僅2.91%。