臺灣3級疫情警戒期間！簡訊實聯制疑遭用於刑事調查 NCC：實屬誤解

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）臺灣出現本土疫情後，政府推出「簡訊實聯制」方便民眾紀錄足跡，協助未來疫情調查，近日有法官質疑相關資料在防疫目的外使用，國家通訊傳播委員會(NCC)20日澄清，刑事警察局依據「通訊保障及監察法」規定取得簡訊內容，未曾向指揮中心調閱，政府並未違反承諾。

NCC重申，1922「簡訊實聯制」資料依中央流行疫情指揮中心指示，僅供防疫用途，係由指揮中心向5大電信業者取得相關資料，刑事局未曾向指揮中心調閱，而各電信業者除提供指揮中心作疫調外，未曾提供1922資料予其他任何單位，政府未曾違反所作承諾。

近日報載法官吹哨者質疑相關資料於防疫目的外使用一事，刑事警察局日前已澄清，該局依據「通訊保障及監察法」規定，經法官許可的合法調查行為，與衛生主管機關基於防疫目的之利用，係屬二事，不可混淆，該法官未明相關法律適用即予評論，NCC甚表遺憾。

NCC表示，刑事警察局為犯罪偵防，依據通訊保障及監察法規定，向法官申請通訊監察書，經法官同意後，於其通訊監察系統進行監察，檢警單位可聽到或看到受監察人之所有通訊內容，包含受監察人發送給1922簡訊內容，此通訊監察系統是依通訊保障及監察法第14條規定而設置。至於簡訊實聯制所蒐集資料，係指揮中心為辦理疫調所設置，兩者是各依不同法規設立之獨立系統，其蒐集目的及範圍亦不相同，所以不能據此混淆視聽。

另指揮中心副指揮官陳宗彥今（20日）說明，已請警政署通令所有警察機關，因為通訊監察獲得簡訊實聯制內容，會主動排除不使用，避免造成外界不必要的誤解。

NCC強調，「簡訊實聯制」係重要科技防疫措施，謹遵限定防疫目的、最小化蒐集、保留28天即刪除等原則，NCC會再督促電信事業於受理任何用戶資料調取前，應遵守法律相關規定，始得為之。

圖片載自行政院臉書