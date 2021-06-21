【快訊】台灣北農、士林某護理之家群聚感染　柯文哲召開臨時記者會：針對4千人全面施打疫苗•圍堵北農擴散

台北農產運銷公司確診員工數持續攀升，台北市政府產業發展局表示，21日設立前進指揮所，並展開環境感控及動線調整，盡速完成篩檢任務，以有效控... 台北農產運銷公司確診員工數持續攀升，台北市政府產業發展局表示，21日設立前進指揮所，並展開環境感控及動線調整，盡速完成篩檢任務，以有效控制避免疫情擴散。圖為台北市第一果菜批發市場。中央社

更新時間: 2021-06-21 12:27

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（台灣英文新聞/ 生活組 綜合報導）台北市長柯文哲昨（20日) 首度未舉行防疫記者會，當晚即爆出北農、士林護理之家群聚案。市府今(21日) 上午通知，柯文哲及台北市副市長黃珊珊將於11時30分舉行記者會說明案情及防疫作為。

台北市政府今天上午11時30分舉行防疫因應記者會，柯文哲、黃珊珊及相關局處均列席。

針對北農事件, 柯文哲在臨時記者會上表示, 由於北農牽涉許多中南部跨縣市人員, 流動性相當大。除了台北市民, 還包括設籍新北與基隆市的人員。

中央已經同意北市策略, 也就是用打疫苗方式, 圍堵北農的擴散。估計將針對北農內外部人員, 包括500名職員, 拍賣員, 全台各地承銷人員總計4000人進行快篩之後施打疫苗。中央也將額外撥給4000支疫苗。

柯文哲表示, 果菜公司休市, 對台灣從南到北影響牽連甚大。副市長黃珊珊也強調, 最多只會降載, 不會休市。

市府昨發布新聞稿指出, 周六(6/19) 中午已啟動「北農2.0專案」，將由原剝皮寮快篩團隊進駐北農，成立前進指揮所。昨衛福部醫福會執行長王必勝同赴農產公司，也同意北市府所擬計劃，今(21日) 早上八點，台北市政府將設立前進指揮所、並展開環境感控及動線調整，盡速完成篩檢任務，其能有效控制避免擴散。

中央社引述北市府昨晚間表示，北農已有20名員工確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），另有批發市場、零批場攤位承銷商18人確診，黃珊珊副市長19日說明, 18人當中有13人戶籍在外縣市；今天將先安排約200名快篩陰性的拍賣員及理貨員到聯醫和平院區、中興院區接種疫苗，之後持續安排快篩陰性的員工施打疫苗。

產發局 (產業發展局) 表示，黃珊珊及原剝皮寮快篩站團隊在上午9時30分到第一果菜市場場勘，將以最快速度設置快篩動線、前進指揮所，並開始全面篩檢。

此外，產發局表示，今天安排多輛防疫巴士分批載送100多名第二果菜市場員工到台北市立聯合醫院和平院區篩檢，若陰性就直接接種疫苗，已於上午8時30分陸續出發。

士林區某護理之家爆發武漢肺炎群聚案，北市衛生局昨天表示，已有47人確診，包含31名住民、16名工作人員，其中有3人已病逝，正在調查該機構是否有隱匿疫情。

市府表示, 6月14日市府就針對此機構展開分艙分流與快篩工作, 陽性者均送往新光醫院, 並未有所延誤。目前該機構所有人員分別安置在11家醫院, 昨 (20日) 已經完成清空。

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