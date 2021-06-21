〈財經主筆室〉台灣工總要政府救援 軍公教、民間企業明年調薪恐生變？

中央流行疫情指揮中心7日宣布，因應本土武漢肺炎（ 2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續嚴峻，全國疫 情警戒第三級延長至6月... 中央流行疫情指揮中心7日宣布，因應本土武漢肺炎（ 2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續嚴峻，全國疫 情警戒第三級延長至6月28日止，全國餐飲業一律外帶 。 中央社記者裴禛攝 110年6月7日 (來源 中央社)

台灣解封與否陷入兩難，6月28日之後是否有可能解除三級疫情警 戒或者降級？結果如何目前尚不得而知？ 但產業界已率先跳出來急呼，要求政府出面救援。 由於軍公教明年調薪案將在7月召開， 軍公教調薪幅度是民間企業重要參考指標，產業界這番動作， 恐怕將對軍公教及民間企業調薪造成重大影響。

猶記得今年5月初， 不分朝野立委都在立法院建議明年軍公教應調薪， 行政院主計長朱澤民也表示會研究， 行政院長蘇貞昌更在當時鬆口表示，在財政可以負荷的情形下，「 會認真考慮」明年軍公教調薪，調薪幅度則待7月召開的軍公教員工 待遇審議委員會提出建議案。意即，明年軍公教調薪應該沒有問題， 只是調薪幅度有多少？當時政府還未鬆口。

不過工總上周二（15日）發布「 國內本土疫情對產業影響調查報告」指出，5月起新一波新冠疫情衝 擊，國內有六成以上企業「訂單與獲利減少」，六成企業員工無法正 常上班、二成產線停工。工總並提出，目前產業界有三大難題， 急需政府協助救援，包括增加疫苗施打、減免營業稅及員工薪資補貼 。

台灣本土疫情從5月下旬起大爆發，至今不過短短不到2個月， 三級疫情警戒到6月28日也才屆滿一個月， 此時工總就急著跳出來要政府出面救援，對即將在7月召開的軍公教 員工待遇審議委員會，在明年調薪幅度上的討論， 的確會形成一定程度壓力。

工總的調查報告中指出，根據經濟部統計，我國外銷訂單4月雖然高 達549.3億美元，創歷年同月新高，更寫下連14紅紀錄， 不過工總卻示警，由於上述調查期間是5月28日至6月9日執行， 所以疫情是否造成出口訂單反轉向下，須持續留意觀察。也就是說， 訂單是否真正出現所謂的反轉向下都還未確定， 此時就急著公開出面要政府救援，擺明著特殊目的十分明顯！

工總在公開大喊可憐的同時可能忘記？ 台灣上市櫃企業完全無畏疫情干擾，去年獲利一舉衝上2.46兆元 ，比2019年大增21.9％，更勝歷年最高的2.22兆元而改 寫新高紀錄，全年EPS創高家數達226家， 光是台積電一家去年獲利5,178億元，大增1,726億元。2 021年上市櫃企業首季財報更是亮眼，單季營收3.4兆元，年增 24.98％，稅後純益達9,825.70億元，年增182％、 季增29％，也創下單季獲利的新高。

針對這波疫情對經濟影響，國發會日前就已評估， 若衝擊侷限於消費端，影響期間至6月底前，將影響經濟成長率0. 16個百分點，若影響延續至第3季，將影響經濟成長率0.53個 百分點。國發會主委龔明鑫表示，旅遊旅宿業、餐飲、零售、 交通運輸才是這波受疫情衝擊較大行業。

龔明鑫並指出，疫情衝擊若侷限在消費，對台灣整體影響「 微乎其微」，且疫情過後的報復性消費還可能補償回來， 這波疫情衝擊若能侷限在民間消費，搭配政院2,100億元紓困與 振興，並且守住生產，今年經濟成長率仍有望保5%。

從2000年以來至20年，軍公教只調薪四次，但都是調薪3%， 從2018年調薪後，2019年未調薪，2020年則又以疫情影 響，大幅增加財政負擔，需要全民共體時艱也不調薪。 軍公教調薪幅度多寡，對民間企業薪資調整具有示範效果， 今年好不容易朝野都有共識必須調薪、 以改善台灣長期處於低薪困境， 明年軍公教調薪幅度其實是廣受民眾所期待， 工總在三級警戒才剛屆滿一個月就跳出喊要政府救援的舉動，外界不解也難以認同。