臺灣春石斛3個新品登錄英國皇家園藝學會 國際市場年需求量800萬盆持續增加中

「臺東朝氣」具多梗多花特性，為優秀之黃花品系。（照片由行政院農業委員會臺東區農業改良場提供） 「臺東朝氣」具多梗多花特性，為優秀之黃花品系。（照片由行政院農業委員會臺東區農業改良場提供）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）春石斛花色繁多且色彩繽紛，行政院農業委員會臺東區農業改良場歷經6年研究育成春石斛新品系，黃花系列「臺東婚禮、臺東浪漫與臺東朝氣」3個新品系已於2020年1月4日於英國皇家園藝學會(The Royal Horticultural Society, RHS)成功登錄，目前國際市場年需求量約為800萬盆，且仍持續成長中。

臺東場表示，為因應氣候變遷有助於產業調適，臺東婚禮、臺東浪漫及臺東朝氣等3品系皆於低海拔約50公尺設施內選育，為低溫需求較少的黃花系列，可降低產期調節處理碳足跡，節省生產成本並符合國際趨勢。

由於春石斛具有組織培養繁殖容易、 花朵符合大眾審美需求及可以利用溫度進行產期調節等要素，加上花色繁多且色彩繽紛， 白花系列及紅黃花系列的品系皆具市場發展潛力。

新登錄的春石斛臺東婚禮(Taitung Wedding)、臺東浪漫(Taitung Quartz Pink)及臺東朝氣(Taitung Positive Passion)皆為黃花組合雜交品系，具備開花性佳、耐熱性強、可帶葉開花及花型飽滿等商業量產優良性狀。

臺東場說明，臺東婚禮具多梗性狀，每年自然來梗數3梗，花形大輪、顏色鮮艷、對比強烈，株高30公分以內，為非常搶眼之中型品系。臺東浪漫具有轉色性狀，初到花為淡黃色，之後漸漸轉為粉紅色，為目前商業品種中較少見。臺東朝氣為深黃色的中輪花品系，翼瓣邊緣具紫紅暈色，容易開花。

近年歐美花卉國際大廠皆積極至臺灣探詢新品種，春石斛品種為主導產業競爭力的關鍵因子，育成優良品種系為提升產業競爭力的關鍵因素。臺東婚禮、臺東浪漫及臺東朝氣等新品系，未來將以有償讓與或品種權授權方式推廣產業應用，加速品種層次多元化，為臺灣春石斛產業建立穩固基礎。

▲春石斛「臺東浪漫」。（照片由行政院農業委員會臺東區農業改良場提供）

▲春石斛「臺東婚禮」。（照片由行政院農業委員會臺東區農業改良場提供）

▲臺東場已育成多樣紅黃花品系，期望未來能與業者共同推動春石斛產業之蓬勃發展。(照片來源：行政院農業委員會臺東區農業改良場提供)