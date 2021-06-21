中央氣象局：今對10縣市發豪雨特報 臺灣未來一週受鋒面影響天氣不穩定

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）受西南風影響，中央氣象局今(21)日上午對苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、臺南市、高雄市及屏東縣等8縣市發布豪雨特報，雲林及嘉義市則是大雨特報。北部地區及澎湖、金門、馬祖將有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後將有局部短暫雷陣雨，另外，今日苗栗以北、基隆北海岸、東南部含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風。

氣象局還說，未來一週西南風帶來較多水氣，加上鋒面影響，天氣不穩定，滯留鋒面影響期間，鋒面附近容易有中小尺度對流系統發展，並伴隨短延時強降雨、強陣風、雷擊等劇烈天氣現象，期間適逢中至大潮，低窪、沿海等地區亦要慎防積淹水。然而中小尺度對流系統之發展及影響需仰賴即時監測，一旦有劇烈天氣發生，氣象局會發布即時訊息提醒大家。

22日至24日滯留鋒面及西南風影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，而花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨。明(22)日至23日雨勢最明顯，西半部易有局部豪雨，各地高溫在30度以下，感受舒適。

25日鋒面逐漸北移及西南風影響，水氣仍多，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局提醒大家，鋒面位置、結構的預報有其不確定性，對各地天氣的影響及所帶來的降雨強度仍有待觀察，請留意氣象局發布的最新預報資訊。

圖片載自中央氣象局網站