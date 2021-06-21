北台灣士林爆護理之家群聚案47人確診、3人死亡•單週確診超過萬華　北市衛生局：正調查是否隱匿疫情　

台北市政府20日公布13至19日各行政區確診分佈，士林區新增54人確診，超越萬華區的40人。（台北市政府提供.TN後製） 台北市政府20日公布13至19日各行政區確診分佈，士林區新增54人確診，超越萬華區的40人。（台北市政府提供.TN後製）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市政府今天(20日) 公布13日至19日各行政區確診分佈，士林區新增54人確診，超越萬華區的40人。北市府說明，這是因士林區一護理之家爆發群聚感染案，共25名長者住戶及工作人員確診。

士林區某護理之家爆發武漢肺炎群聚案，北市衛生局表示，從8日至今已47人確診，包含31名住民、16名工作人員，其中有3人已病逝，正在調查該機構是否有隱匿疫情。

台北市副市長黃珊珊20日表示，士林區因為有護理之家爆發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，導致13日至19日單週確診人數超越萬華區。

黃珊珊說明，士林區確診數增加是因為有護理之家爆發群聚感染案，一名長者去洗腎後被感染，回到機構後傳染給其他人，該機構約有40至50名住民，超過20人確診，目前都安置在新光醫院。

黃珊珊強調，相關隔離、安置、分流程序在不到1週內就完成，該機構工作人員已施打過疫苗，與其他長者與都進行隔離。

衛生局表示，該機構一名長者8日因身體不適送醫，PCR核酸檢測結果為陽性，立刻替機構全員快篩，1名長者快篩呈現陽性，隨即送往醫院隔離治療。

衛生局簡任技正王素琴說明，該機構一名長者8日因身體不適送醫，PCR核酸檢測結果為陽性，機構立刻通報衛生局並替內部91人快篩，其中僅一名長者快篩呈現陽性。

王素琴表示，12日晚間，又有一名長者身體不適送醫，PCR檢測為陽性，衛生局因此在14日晚間偕同醫院感管師至機構，將已出現發燒等身體不適症狀者先送醫，並替其餘56名住民及18名工作人員採檢，其中25人PCR結果為陽性。

衛生局表示，已將確診者移送醫院及檢疫所，考量住民多為失能長者，抵抗力較弱，已將陰性住民陸續妥善安置並密集監控、要求工作人員進行居家隔離，同時安排機構內及周邊環境清潔消毒，確保住民、工作人員及周邊社區民眾安全，防止疫情擴散。

中央社引述王素琴指出，該機構原登錄67名住民以及42名工作人員，至今已有47人確診，包含31名住民、16名工作人員，其中3人已病逝。

她說，該機構在8日至12日間疑似有長者出現發燒等症狀，但機構並未通報送醫，僅給予退燒藥處理，衛生局已經展開調查是否有隱匿疫情，若屬實將依「傳染病防治法」處新台幣1萬到15萬元罰鍰。

王素琴強調，士林區是因為有這起群聚案確診數才超越萬華，並不是變成熱區，市民不用驚慌，環保局今天(21日) 就會完成機構內外的清潔消毒。

台北市政府統計，從13日至19日，士林區共新增54 人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），超越萬華區新增確診數字，且萬華區13日至19日新增確診40人，較6日至12日新增82人減少了超過一半。