【高層陸續被捕•資金來源無著】路透：媒體大亨黎智英顧問稱　香港蘋果日報「幾天內」將被迫停刊

香港壹傳媒行政總裁張劍虹、蘋果日報總編輯羅偉光及3間相關公司被控違反港區國安法，6月19日上午在西九龍裁判法院應訊，法官將案延至8月13日... 香港壹傳媒行政總裁張劍虹、蘋果日報總編輯羅偉光及3間相關公司被控違反港區國安法，6月19日上午在西九龍裁判法院應訊，法官將案延至8月13日再審理。圖為6月18日香港蘋果日報頭版刊登張劍虹呼籲「大家要頂住」。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）遭囚禁的香港媒體大亨黎智英顧問馬克賽門（Mark Simon）今天(21日) 向路透表示，香港當局依據國安法凍結《蘋果日報》公司資產後，這份親民主派的報紙「將在幾天內」被迫停刊。

人在美國的賽門透過越洋電話表示，公司沒有更多管道取得資金，計劃今天召開董事會討論該如何走下去。

路透在獨家報導中引述馬克賽門說: 「我們預計或許可以撐到月底, 目前情況越來越艱困, 大概只能再撐幾天吧!」

本周日(6/20) 原本表示, 就算資產凍結, 蘋果日報的現金還足夠支撐數週的營運。

香港警方17日依據國安法逮捕了壹傳媒和蘋果日報5名高層，這是港區國安法實施以來警方第2度對蘋果日報大肆搜查。

中央社報導, 香港壹傳媒行政總裁張劍虹、蘋果日報總編輯羅偉光及3間相關公司被控違反港區國安法，19日上午在西九龍裁判法院應訊，由於證據檢驗需要時間，法官將案延後至8月13日再審理。

香港電台報導，控方表示，警方在行動中檢取超過40部電腦及16個伺服器，需時檢驗，法官將案延後至8月13日再訊。張劍虹的代表律師說會申請保釋，但控方反對。

控罪書指，59歲張劍虹、47歲羅偉光、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司，被控於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在香港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

明報報導，同樣在17日被警方拘捕、18日晚上獲保釋的香港蘋果日報副社長陳沛敏、蘋果動新聞平台總監張志偉及壹傳媒營運總裁周達權當天均到庭旁聽，多名壹傳媒員工也到場支持。