26確診！台北市府成立北農快篩站　200名員工優先接種疫苗

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）台北農產運銷公司（北農）爆群聚感染引民眾憂心，19名員工確診外，還有7名派遣員工也染疫，市府已成立「北農專案」快篩站並成立前進指揮所，將安排篩檢陰性員工於明(21)日接種疫苗。

最近更新6/20 22：00

首次發稿 6/20 20：30

北農透過新聞稿表示，近期因台北農產運銷公司（以下簡稱北農）員工染疫，引發民眾對於蔬果包裝與採買產生擔憂，北市府考量北農運作涉及大台北與中南部，且屬於民生物資重要機構，市府於端午假期即啟動北農快篩專案，截至目前已有451位人員完成快篩，對於確診人員第一時間協助處理，並依法匡列居家隔離者，避免疫情擴散。

北農指出，市府在周六中午已啟動「北農2.0專案」，將由原剝皮寮快篩團隊進駐北農，成立前進指揮所。周一早上將先就快篩陰性者，安排施打疫苗；目前包含拍賣員、理貨員約兩百人已快篩完畢，將優先接種疫苗，使產生抗體；之後陸續會安排員工快篩，陰性者施打疫苗。

同時將盡速設置快篩站，提供承銷人就近篩檢，以穩定台北與中南部地區蔬果批發正常運作。

北農說明，原有19位確診者，其中9位非設籍台北市，本市已於上週與新北及基隆跨縣市合作，掌握確診者完整疫調結果與足跡，並透過台北市精準疫調計畫進一步找到一位確診者，提前匡列阻斷擴大感染，目前其他所有接觸者之PCR檢查均為陰性。

至於另尚有在批發市場、零批場攤位承銷商共18位確診，亦將同步展開精準疫調及管控。今日衛福部醫福會執行長王必勝同赴農產公司，也同意本府所擬計劃，明日早上八點，台北市政府將設立前進指揮所、並展開環境感控及動線調整，盡速完成篩檢任務，其能有效控制避免擴散。