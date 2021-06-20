宅食新經濟 福華消費滿額送萬元住宿券

現在多數消費者轉向藉由美食外送線上平台訂購餐點，這樣的宅商機非常夯。也因疫情趨使改變民眾消費型態，而台北福華大飯店將館內餐廳明星單點商品及3人、4人及6人分享餐同步開放線上訂購與外送到府服務，好康的是線上訂餐自取皆享88折優惠，滿1,500元大安區免運費，滿2,000元則台北市區3公里內免運費。此外，凡活動期間（即日起至6/30）於台北福華官網線上商城累計餐飲消費滿10,000元，即可憑滿額發票兌換台北福華雙人高級客房住宿券一張(價值10,000元)，無非就是要滿足大眾需求，讓大家防疫期間也可以精打細算省荷包。

順應消費型態改變，看準餐飲外送商機，台北福華大飯店推出「HTS福華快熱送」，飯店專職外送車隊，每位外送員外出配送時全程均會配戴口罩、防噴沫護目面罩、衛生手套等防護措施，隨身攜帶酒精噴罐，並於送餐前後針對手部、保溫箱進行清潔消毒，讓外送美食更放心。從餐廳取餐到餐點的製作，再讓外送員直接將美食送到客人眼前，都是飯店一條龍的服務，對於食安方面消費者會更有信心，並且更確保食品安全無虞。

福華線上商城「美食不打烊」蒐羅館內餐廳經典熱門菜色，並分別推出了江浙菜、粵菜、台菜及西式餐點服務，提供彈性多樣的餐點選擇。消費者不用出門也能享用五星級菜色，把招牌菜色裝進外帶餐盒裡，主打「超高CP值」料理，吸引顧客外帶，包括蓬萊邨台菜餐廳，以精選顧客排行榜上最熱銷的22道台菜料理，可任選4道999元、6道1,499元或8道1,999元，隨您恣意選擇與搭配，在家就能享用一桌在地台式美味！主廚王永宗提到細選餐廳受歡迎的菜餚，食材和調味基本都是與飯店內用一樣品質實在，並囊括招牌菜軟煎溜肉、香煎豬肝、小魚莧菜、芹菜臭豆腐、菜圃煎蛋、金沙豆腐、麻乳滷肉、小魚莧菜、醬爆雞絲、九層塔煎蛋、蔥爆牛肉、蒜香排骨、炒地瓜葉、澎湖絲瓜等佳餚，搭配上好消化的紫米飯更是絕配。

江南春推出「雙人合菜999元」、「小家庭合菜1,499元」、「經典江浙四人合菜2,499元」、「豪享烤鴨合菜2,999元」，現在通通吃得到。還有珍珠坊主廚精挑細選精緻粵菜港點27品九宮格港點餐盒只要799元，加質加項不加價，讓您吃飽喝足、大呼過癮。麗香苑則有「小資套餐399元」，主打義大利麵及經典三明治，搭配湯品及沙拉，另外「獨享套餐499元」可以吃到法式碳烤肋眼牛排及阿爾薩斯烤豬腳佐德式酸菜，若不敢吃牛或豬，還有香煎鱸魚及烤腿排可選擇，同樣搭配湯品及沙拉。，像是人氣餐點紅酒燉牛肉、總匯三明治、海鮮天使髮絲麵及橄欖油清炒海鮮義大利麵多樣美味輕食，每道佳餚都可讓人恣意大飽口福，即時訂餐快速又便民，一通電話美味送到家。