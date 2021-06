感動！美250萬劑莫德納疫苗抵台 外交部推文貨機落地影片

(台灣英文新聞/楊琇羽 台北綜合報導)承載美國拜登政府致贈250萬劑莫德納疫苗,在台灣民眾引頸期盼中,於在20日下午4:30分抵達桃園機場,中央流行疫情中心指揮官陳時中、美國在台協會(AIT)台北辦事處長酈英傑均在場迎接 ,疫苗卸下貨機後即上冷鏈貨車至指定點存放。

外交部長吳釗燮隨即在推特上分享華航貨機抵達這一感動時刻的影片,並再次感謝美國拜登政府及國務院的支持與協助,相信這批疫苗能拯救許多生命,台灣人民對於美國的真摯友誼會一直銘感在心。

同一時間,台灣總統蔡英文也召開線上記者會,感謝所有外交團隊不眠不休,想盡辦法為台灣爭取更多疫苗。她特別感謝日本政府和美國政府,理解台灣遇到的困難,願意及時伸出援手,給予最多的支援。

蔡英文表示,加上今天抵達的250萬劑,台灣已經累積取得超過485萬劑疫苗,而後續已洽購的部分也還會分批到貨,應可部分緩解燃眉之急,但政府還會持續努力爭取更多疫苗。

總統也提到近日許多假訊息、不實言論在流傳,包括對疫苗副作用加油添醋,或者是破壞大家對指揮中心信任的說法,都在製造社會的不安情緒。她呼籲民眾已經在接種順位但還沒接種的民眾趕快去接種,也告訴順位稍晚的民眾,目前政府正全力確保預訂的疫苗能如期到位。

I'm moved by the arrival of the vaccine doses. When #Taiwan faces tough times, the #US always helps out. The donation will save many lives, & is another example of our solid friendship & shared commitment. Taiwan's people will keep this moment in their hearts forever. JW pic.twitter.com/XsQrY3Cvcd