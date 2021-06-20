【解封無望】Delta突變株大舉入侵 英國迎來第三波疫情

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）英國本擬於6月21日大肆解封，撤除所有COVID-19社交禁令，但首次在印度出現的Delta變異株，卻硬生生迫英國急踩剎車，專家透露，第三波疫情已然在望。

BBC報導，英格蘭地區已將解封日延至7月19日，蘇格蘭、北愛爾蘭等地也各自往後推遲至7月5日與7月中。首相強森強調，正與這波Delta釀成的疫情賽跑，必須確保更多成年人都已施打疫苗，才有放鬆禁令的本錢。

根據衛報，光是一周內，英國新冠肺炎（COVID-19）確診病例中，Delta占比就激增79%，醫院收治數也呈現倍增。專家顧問小組成員Adam Finn斷言，第三波疫情已在發生。

Finn表示，當務之急是儘速讓老年人口完成第二劑疫苗接種，方能降低Delta攻擊的危害。這一波新增案例以年輕族群為主，故而症狀較輕、恢復較快。英國已於18日擴大接種對象至18歲以上民眾，目前沒有擴及孩童的打算。

截至6月16日，英國已通報75,953件Delta感染案例，較前一周多42,323例。相較之下，過去這周，美國（2,853）、德國（747）、西班牙（277）、丹麥（97）通報的Delta案例相對偏低。

然而，這恐怕無法反映此一病毒變異種在各國肆虐的現狀，而是由於英國在基因定序上相當積極，揪出的個案也因而較多。未揪出不代表沒有威脅。專家憂心，部分國家恐將循著英國模式，出現另一波由Delta引發的疫情高峰。