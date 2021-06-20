移民署臺北市服務站獲贈日本抗病毒塗料 民眾洽公防護力更佳

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）全臺疫情持續警戒，有民間企業捐贈移民署臺北市服務站日本進口奈米科技級抗病毒塗料，利用塗料中「氧化鎢」的氧化分解技術，將病毒在光照下分解，病毒會迅速失去活性，從而降低接觸性感染的風險，使同仁及洽公民眾有更好的防護力。



每當使用酒精等來消毒殺菌，當下會有顯著的效果，但當酒精迅速揮發之後的保護力呢？代理商台灣克萊瑪克斯執行長李志成表示，利用氧化鎢遇光後，會產生活性氧，來氧化分解有機物，病毒是有機物，當它們與塗層表面接觸時，就會被氧化分解。這種反應是在光照下會重複發生，稱為光觸媒反應。塗料是親水性、不刺激呼吸道與皮膚，不易燃，安全性佳。



李志成指出，這項新技術於2021年2月通過日本國立奈良縣立醫科大學醫學部微生物感染實驗室報告證實，取得抗Covid-19 病毒的有效認證，日本東京成田、羽田及大阪關西國際機場及日本政府單位醫療院所、知名連鎖企業等已經優先採用。



目前國內包括內政部、臺北市信義分局已獲捐贈採用。李志成說，塗料施工後，在物體表面固化會形成保護膜，另外，保養方式也很簡單，用乾淨的布加清水或中性洗潔劑擦拭即可，偶爾用酒精擦拭、不會脫落，避免使用強鹼性化學品和清潔劑及鋼刷等清潔工具。