台灣女星賈永婕再度出手！500萬電動過濾式呼吸防護具神救援

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）台灣女星賈永婕近日被醫護人員當成「許願池」，不僅神速募集9千萬購買342台「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）並親送各大醫院，再度花費500萬訂購最新款電動過濾式呼吸防護具PAPR於今(20)日送到第一線。

賈永婕今日透過臉書發文，可能是最近大家都很看重我，把我當成許願小天使，所以有很多的醫護人員會告訴我他們的需要！收到台灣第一線防疫女戰神張厚台醫師來訊說醫護人員也很缺PAPR這個設備！

張厚台表示，這是用來保護第一線醫護，還有檢測人員安全的器具，尤其是設備不完全的icu, 所以現在需要進行高風險處置, 包括抽痰, 插管, PRONE (趴睡治療) 之後病人痰量大增，都建議穿著papr進病室治療！這個設備通常都是醫師自費購買，但是要價28,000的也不便宜，所以很多護理師們都沒有。

想都沒有想就接下任務的賈永婕透露，她比較各廠牌不同的機型，最後決定購買最新型的TR-315 PAPR ，好處是重量輕不會增加醫護人員的負擔，也不像舊款要一直不斷校正流量，更準確容易的操作模式，賈永婕包下目前全台灣僅存的46台，已於今天上午十點起分送到台北市聯合醫院8台、新北市聯合醫院10 台、亞東醫院3台。

賈永婕強調，收到的醫護人員告訴她這台機器雖然不在新冠肺炎的葵花寶典（Guide book)上的必備品，但在SARS 期間發揮很大的保護效果，46台是不夠的，剛剛跟瑞典、德國調了100台星期一要上飛機了！雖然歐洲的貨比美國的要貴一點，但是又更高階一些（定價37,000）但是反正只要是對的東西，只要速度快，就不計較價格了！