台灣樂團滅火器限定演唱會　為防疫無名英雄加油

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）中華文化總會（簡稱文總）重映滅火器樂團「端午謝平安 藝文大匯演」限定演唱會，自昨（19）日晚間8點正式上線，100分鐘的演出將放映至21日。

文總表示，去年「端午謝平安 藝文大匯演」活動中，滅火器以近乎演唱會規格，在總統府前主舞台完美演出，演唱會全長近100分鐘，含安可曲在內共熱血演唱多達20首歌曲，當時吸引6萬民眾嗨翻凱道，也是滅火器出道以來，第一次大型的非售票戶外公開演出，時間最長、曲目也最多，與「火種」（滅火器歌迷）們一起振興藝文產業。

文總說明，因應民眾居家防疫，這次改由線上重映，滅火器團員不僅特地為這場限時重映演唱會錄製預告，感謝大家在疫情之下一起努力，謝謝醫護人員以及每個拿出「宅力」在家防疫的大家，團員也在影片最後，為大家送上一段祝福的話：「風雨起，乘風破浪，咱攏是無名的英雄，病毒是我們唯一的敵人，同心是我們堅強的武器，台灣是我們的家，自信勇敢是咱的名，面對所有的考驗，I know I’m not afraid.」並由團員們親筆簽名，感謝疫情期間的每一位無名英雄！

滅火器「端午謝平安 藝文大匯演」限時重映演唱會，自6月19日晚間8時首播起至21日晚間20:008時止，可於文化總會Facebook專頁、YouTube頻道收看。

此外，為了讓孩子們居家線上學習之餘也能看戲，文總也將在20日、27日兩個周日下午3點，重新上架由「蘋果兒童劇團」曾在文總2018城南有意思活動期間，演出的「糖果森林歷險記」及「宇宙星球歷險記」兩齣兒童劇完整版。感謝「蘋果兒童劇團」授權播出，希望藉由兒童劇寓教於樂的方式，家長也能安心地讓孩子們在家追劇。