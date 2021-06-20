美俄領袖會談隱藏議程？俄媒：美阻中俄結盟

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）G7領袖峰會及美俄日內瓦會談本周陸續落幕，其中G7領袖峰會有一場會議除不開放採訪更嚴禁所有電子設備「防竊聽」，美俄會談也不開放，但有俄媒爆料，這些不開放的會議，目的是為阻止俄中靠攏。

俄羅斯《消息報》18日報導，俄聯邦委員會（上議院）成員阿列克謝表示，「阻止中俄靠攏」是日內瓦會談的隱藏議程，拜登企圖試探俄羅斯總統普亭的想法，以摸清阻礙俄中團結的可能性。據報，在日內瓦峰會期間，拜登建議普亭對於「依賴北京」要三思。

在G7峰會上，各國領導人達成一定程度的共識，認知到中國正擴展其核武武器庫與不公開透明的軍事現代化進程，另外中國與北約傳統對手俄國的緊密軍事關係也成為各國關注要點，會後的結論中指出，中國的國家野心與具有攻擊性的行為已對國際安全和構成威脅。

台灣中研院院士吳玉山19日在龍應台文化基金會思沙龍也說，這場峰會被美國總統拜登形容「氣氛良好、正面」，俄國總統普丁則稱「有成果、有建設性」。中研院院士吳玉山認為，俄羅斯如果在外交政策上有所轉變，會形成對中國的牽制，將會是北京不願意見到的發展。

至於美俄關係會否就此好轉，吳玉山指仍待觀察，尤其美國民主黨內仍不滿俄國介入美國大選，要民主黨總統與俄羅斯更進一步合作，前方挑戰仍多，但至少這次峰會足以讓北京繃緊神經猜疑俄羅斯的下個可能動作。