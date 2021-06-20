美國驚喜加碼贈250萬劑莫德納疫苗 蔡英文感謝「這群人」背後促成

（台灣英文新聞／楊琇羽綜合報導）美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）19日推文表示，承載（250萬劑新冠肺炎）疫苗的班機已起飛，台灣總統蔡英文同一時間也在臉書發文宣布這項驚喜，並感謝美方國會跨黨派及各界好朋友的力挺，才促成這椿美事。

美國在台協會 AIT 19日晚間宣布，美國即刻運送一批共計250萬劑的莫德納疫苗將抵達台灣，協助疫苗施打計畫能持續順利進行。

普萊斯在19日推文中表示，疫苗捐贈並非出自政治或經濟動機，純粹是為拯救生命....尤其是當台灣在國際疫苗採購市場上面臨到「不公平的挑戰」。

美國政府一名高層官員告訴路透社，美國運送原先承諾三倍量的新冠肺炎疫苗給台灣，「沒有附加條件」，並批評中國基於政治考量企圖阻撓台灣採購疫苗，應受譴責。

蔡英文在臉書貼文則解釋為何美方突然加碼三倍捐贈的疫苗：「在台美雙方許多人的努力下，美國政府決定增加數量到250萬劑，#真朋友真進展，我們都能感受到美國對台灣的支持。」

她提到這背後除了台灣外交部同仁、駐美蕭美琴大使背後的努力克服了法律、技術等問題，還有拜登總統領導的美國政府、美國國會跨黨派及各界好朋友的力挺促成，「讓台灣在面對疫情考驗的此刻，加倍感到溫暖」。

蔡英文最後呼籲在野黨：和政府一起鼓勵民眾積極施打疫苗，一起杜絕關於疫苗的種種謠言，而「疫苗會持續進來」。她希望全國人民，配合指揮中心和專家們的建議，有疫苗就打，提升國民整體的防護力，才是當前最重要的目標。

這批疫苗預計周日（20日）傍晚抵達台灣。