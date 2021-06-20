巴西新冠病毒染疫亡破50萬人 總統波索納洛不戴罩拒封城引怒火

在國內染疫死亡人數衝破50萬人後，巴西數以千計不滿總統波索納洛疫情處理作法的民眾，在不同城市發動抗議活動，要求加速疫苗施打。（美聯社圖片）... 在國內染疫死亡人數衝破50萬人後，巴西數以千計不滿總統波索納洛疫情處理作法的民眾，在不同城市發動抗議活動，要求加速疫苗施打。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞 / 楊琇羽 綜合報導）巴西新冠病毒染疫死亡人數在19日突破50萬，成為繼美國的60萬死亡人數後全球第二高，而疫苗施打進程緩慢加上政府拒絕嚴格防疫措施，在在讓遭逢更多變種病毒入侵的巴西，國內疫情不斷惡化。

BBC報導，過去一周來，人口2億1200萬的南美最大國家巴西，每日新增確診數平均在7萬例上下， 三月以來每周平均死亡數也在1500人左右。目前國內僅15%的成人有接種過新冠疫苗，國會目前正在調查政府在應對疫情過程中是否失職。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）自己本身就是防疫最糟示範，近日幾度出席公開場合甚至未見他配戴口罩，引來衛生專家撻伐。波索納洛本身也是新冠疫苗懷疑論者，面對惡化疫情，為了討好選民他一直遲不願採取嚴格防疫措施，像是封城或保持社交拒離，他的理由是「會傷害經濟」。

巴西反對黨更抨擊波索納洛出自政治考量，一直刻意拖延疫苗採購時程，淡化國內疫情嚴峻程度。

前任衛生官員Gonzalo Vecina表示，位處南半球的巴西接下來要進入疫情好發的冬季，政府若繼續這樣消極應對這般嚴重的社區感染，加上疫苗施打緩慢，確診與死亡數恐怕都會再飆升。

19日，數千名不滿總統波索納洛疫情處理作法的民眾發動抗議活動，要求加速疫苗施打。波索納洛回應己儘其所能向外國採購疫苗。