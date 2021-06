快訊!【真心不騙】美國在台協會：「期待明天抵達台灣的250萬劑莫德納疫苗」

更新時間:2021-06-19 21:43

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國在台協會(AIT)今天(19日) 晚間8時30分左右在官方臉書公告: 期待明天(20日) 即將抵台的250萬劑莫德納疫苗!間接證實美國政府捐贈給台灣的疫苗即將來台!

AIT晚間透過臉書指出,此批疫苗由美國政府捐助,數量包含了6月6日美國參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯訪台所宣布的75萬劑,並再加上額外捐贈的175萬劑,總計250萬劑疫苗。

AIT說,此批疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾,台灣是可信賴的朋友,也是國際民主大家庭的一份子。

美國在台協會的PO文還附上路透外電的獨家報導: 標題為「美國將運送3倍即250萬劑疫苗到台灣」(截圖如下)

路透報導也指出, 美國政府一位高階官員在周六指出, 對於頻頻遭受中國政治和軍事壓力的台灣, 美國決定運送超過原先承諾數量3倍, 也就是250萬劑的疫苗到當地。

The United States will ship 2.5 million COVID-19 vaccine doses to Taiwan on Saturday, a senior administration official told Reuters, more than tripling Washington’s previous allocation of shots for the island, which has faced increasing political and military pressure from China.

(REUTERS.COM)