快訊!【真心不騙】美國在台協會：「期待明天抵達台灣的250萬劑莫德納疫苗」

更新時間：2021-06-19 21:43

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國在台協會（AIT）今天(19日) 晚間8時30分左右在官方臉書公告: 期待明天(20日) 即將抵台的250萬劑莫德納疫苗！間接證實美國政府捐贈給台灣的疫苗即將來台!

AIT晚間透過臉書指出，此批疫苗由美國政府捐助，數量包含了6月6日美國參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯訪台所宣布的75萬劑，並再加上額外捐贈的175萬劑，總計250萬劑疫苗。

AIT說，此批疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾，台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一份子。

美國在台協會的PO文還附上路透外電的獨家報導: 標題為「美國將運送3倍即250萬劑疫苗到台灣」(截圖如下)

路透報導也指出, 美國政府一位高階官員在周六指出, 對於頻頻遭受中國政治和軍事壓力的台灣, 美國決定運送超過原先承諾數量3倍, 也就是250萬劑的疫苗到當地。

The United States will ship 2.5 million COVID-19 vaccine doses to Taiwan on Saturday, a senior administration official told Reuters, more than tripling Washington’s previous allocation of shots for the island, which has faced increasing political and military pressure from China. (REUTERS.COM)

今天稍早，針對外傳美國捐贈給台灣的疫苗，明天(6/20) 就將抵台。行政院長蘇貞昌僅表示，疫苗運送有相關作業與時間，很快就會給大家好消息。

蘇貞昌今下午視察苗栗電子廠防疫加強工作，他受訪表示，全世界疫情嚴峻，都在搶疫苗，非常感謝日本、美國把珍貴的疫苗適時供給台灣。

另外，針對行政院將發函授權台積電與永齡基金會代表政府洽購BNT德國原廠疫苗捐贈給政府，在野黨質疑府院對豁免權的說法矛盾，且讓台積電加入洽購疫苗捐贈，是避免鴻海集團創辦人郭台銘搶功。

蘇貞昌說明，總統蔡英文昨(18日) 在第一時間與台積電董事長劉德音與郭台銘會見，誠懇感謝熱心企業的義舉，盼透過多方努力，進口越多讓民眾不愁沒有疫苗，這都是民間、政府一起努力。

中央社引述蘇貞昌說，兩家企業有這樣的熱情與努力，總統要接見時當然一起見，不用分彼此，外界用不著還要生什麼文章。

他也解釋，進口國外疫苗，當然不比進口一般貨品，各方面法律責任等，都有相關國際慣例與法律規定，講得清清楚楚，外界不必延伸其他文章。