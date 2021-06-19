Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣勞工紓困貸款6/19暫緩受理新案　行政院: 規劃增加名額•6/24院會拍板

勞動部昨表示，勞工紓困貸款15日開辦，至18日傍晚5時已110萬9552人申請，銀行核貸34萬756件，因申請件數超過原定的50萬個名額，19日凌晨0時起，銀行暫緩受理新申請案。

By 宇姸, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/19 20:28
武漢肺炎疫情衝擊各行各業，行政院啟動紓困4.0，勞動部續辦勞工紓困貸款，為避免群聚感染，鼓勵民眾線上辦理，但6/16勞工保險局台北市辦事...

武漢肺炎疫情衝擊各行各業，行政院啟動紓困4.0，勞動部續辦勞工紓困貸款，為避免群聚感染，鼓勵民眾線上辦理，但6/16勞工保險局台北市辦事...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）原訂50萬個名額的勞工紓困貸款已有超過110萬人申請，勞動部昨(18日) 宣布暫緩受理新案。行政院發言人羅秉成今天(19日) 表示，勞動部正朝增加名額的正面方向規劃，預計在24日的行政院會拍板。

台灣勞工紓困貸款6/19暫緩受理新案　行政院: 規劃增加名額•6/24院會拍板

勞動部昨表示，勞工紓困貸款15日開辦，至18日傍晚5時已110萬9552人申請，銀行核貸34萬756件，因申請件數超過原定的50萬個名額，19日凌晨0時起，銀行暫緩受理新申請案。

勞動部在新聞稿指出，他們了解勞工急需資金因應短期生活需求，對於已受理之案件，各承貸銀行繼續審查及核貸，勞動部會持續協助聯徵及核貸作業，期望讓勞工朋友能及早獲得貸款資金紓困，勞動部也將視核貸情形，積極向行政院爭取預算。

行政院發言人羅秉成19日表示，勞工紓困貸款因申請踴躍，目前僅是暫緩受理申請，勞動部正朝增加名額的正面方向規劃，此事將在行政院24日的院會正式拍板。

中央社引述知情官員說，勞工紓困貸款50萬個名額額滿之後，勞動部仍繼續受理申請，其實就是預留加碼的名額。

知情官員評估，目前名額為50萬人，若再追加50萬名額，以勞工紓困貸款目前的審查情況，寬鬆認定的話，約有1成申請者將不符資格，目前申請人數逾110萬人，扣掉約1成左右，實際核貸人數就會差不多是100萬人。

但他也說，若目前申請的110萬人最後審查結果，有更多人不符資格，多出來的名額有望再開放申請。

至於整體紓困4.0精進方案，知情官員表示，正由國發會彙整各界意見與部會方案，包含取消夏季電價、放寬自營作業者年所得採認時間、染疫死亡者慰助金等，預計下週向行政院長蘇貞昌報告，預計24日行政院會後一併對外說明。

華視新聞報導，勞工紓困貸款15日上路，原訂只有50萬個名額，卻在短短4天內，有110多萬人申請，讓紓困貸款緊急在19日0時喊卡，疫情關係，超過八成的民眾都用網路申辦紓困貸款。

在貸款上路的第一天，17家銀行也都出現網路大當機的情況，各家銀行修復完系統後，案件持續遞增，根據信保基金統計，到18日為止，紓困貸款核保件數，以土地銀行占最大宗，將近7萬件，不過實際申貸量還得再「校正回歸」

台灣勞工紓困貸款6/18宣布暫緩受理新案 　行政院: 規劃增加名額•6/24院會拍板

台灣勞工紓困貸款6/19暫緩受理新案　行政院: 規劃增加名額•6/24院會拍板台灣勞工紓困貸款6/19暫緩受理新案　行政院: 規劃增加名額•6/24院會拍板

圖片來源: 勞動部官網
勞工紓困
50萬
貸款
行政院
勞動部

相關新聞

【快訊】台灣行政院：將發函授權台積電與鴻海　洽談各500萬劑德國BNT疫苗採購事宜
【快訊】台灣行政院：將發函授權台積電與鴻海　洽談各500萬劑德國BNT疫苗採購事宜
2021/06/18 13:14
懶人包！「孩童家庭防疫補貼」16日起入帳　18日開放實體ATM領取
懶人包！「孩童家庭防疫補貼」16日起入帳　18日開放實體ATM領取
2021/06/18 11:10
台灣無薪假人數增至6383人　疫情三級警戒•影響涵蓋住宿餐飲等眾多行業
台灣無薪假人數增至6383人　疫情三級警戒•影響涵蓋住宿餐飲等眾多行業
2021/06/16 12:42
台灣勞工紓困貸款條件放寬　最高可貸10萬首年利息勞動部補貼
台灣勞工紓困貸款條件放寬　最高可貸10萬首年利息勞動部補貼
2021/06/11 12:14
台灣3級疫情警戒延長！無薪假月薪補貼加碼提高至24個月 領滿12個月者可再申請
台灣3級疫情警戒延長！無薪假月薪補貼加碼提高至24個月 領滿12個月者可再申請
2021/06/09 14:49

更新時間 : 2021-06-19 23:51 GMT+08:00

最受歡迎

不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
懶人包！「孩童家庭防疫補貼」16日起入帳　18日開放實體ATM領取
懶人包！「孩童家庭防疫補貼」16日起入帳　18日開放實體ATM領取
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
國產COVID-19家用快篩試劑 食藥署核准即將上市
國產COVID-19家用快篩試劑 食藥署核准即將上市
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
台灣莫德納疫苗第二批18日起配送　同時開放至第三類航空機組人員接種
台灣莫德納疫苗第二批18日起配送　同時開放至第三類航空機組人員接種
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
更新【各縣市施打措施】日本贈台灣AZ疫苗首波6/12開打　新北配8.3萬劑最多•高雄8萬•台北台中各7萬劑
更新【各縣市施打措施】日本贈台灣AZ疫苗首波6/12開打　新北配8.3萬劑最多•高雄8萬•台北台中各7萬劑
更新【全台灣AZ疫苗開打】日本「宇美町」施打法效率高•最快半小時注射150位長者　北中南醫護紛採行
更新【全台灣AZ疫苗開打】日本「宇美町」施打法效率高•最快半小時注射150位長者　北中南醫護紛採行
【北市各區確診數驟降】柯：主要熱區已消失 應慎防社區潛藏感染源
【北市各區確診數驟降】柯：主要熱區已消失 應慎防社區潛藏感染源