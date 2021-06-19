台灣勞工紓困貸款6/19暫緩受理新案　行政院: 規劃增加名額•6/24院會拍板

武漢肺炎疫情衝擊各行各業，行政院啟動紓困4.0，勞動部續辦勞工紓困貸款，為避免群聚感染，鼓勵民眾線上辦理，但6/16勞工保險局台北市辦事... 武漢肺炎疫情衝擊各行各業，行政院啟動紓困4.0，勞動部續辦勞工紓困貸款，為避免群聚感染，鼓勵民眾線上辦理，但6/16勞工保險局台北市辦事處門口仍排滿前來申辦的民眾。(中央社.TN後製)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）原訂50萬個名額的勞工紓困貸款已有超過110萬人申請，勞動部昨(18日) 宣布暫緩受理新案。行政院發言人羅秉成今天(19日) 表示，勞動部正朝增加名額的正面方向規劃，預計在24日的行政院會拍板。

勞動部昨表示，勞工紓困貸款15日開辦，至18日傍晚5時已110萬9552人申請，銀行核貸34萬756件，因申請件數超過原定的50萬個名額，19日凌晨0時起，銀行暫緩受理新申請案。

勞動部在新聞稿指出，他們了解勞工急需資金因應短期生活需求，對於已受理之案件，各承貸銀行繼續審查及核貸，勞動部會持續協助聯徵及核貸作業，期望讓勞工朋友能及早獲得貸款資金紓困，勞動部也將視核貸情形，積極向行政院爭取預算。

行政院發言人羅秉成19日表示，勞工紓困貸款因申請踴躍，目前僅是暫緩受理申請，勞動部正朝增加名額的正面方向規劃，此事將在行政院24日的院會正式拍板。

中央社引述知情官員說，勞工紓困貸款50萬個名額額滿之後，勞動部仍繼續受理申請，其實就是預留加碼的名額。

知情官員評估，目前名額為50萬人，若再追加50萬名額，以勞工紓困貸款目前的審查情況，寬鬆認定的話，約有1成申請者將不符資格，目前申請人數逾110萬人，扣掉約1成左右，實際核貸人數就會差不多是100萬人。

但他也說， 若目前申請的110萬人最後審查結果，有更多人不符資格，多出來的名額有望再開放申請。

至於整體紓困4.0精進方案，知情官員表示，正由國發會彙整各界意見與部會方案，包含取消夏季電價、放寬自營作業者年所得採認時間、染疫死亡者慰助金等，預計下週向行政院長蘇貞昌報告，預計24日行政院會後一併對外說明。

華視新聞報導，勞工紓困貸款15日上路，原訂只有50萬個名額，卻在短短4天內，有110多萬人申請，讓紓困貸款緊急在19日0時喊卡，疫情關係，超過八成的民眾都用網路申辦紓困貸款。

在貸款上路的第一天，17家銀行也都出現網路大當機的情況，各家銀行修復完系統後，案件持續遞增，根據信保基金統計，到18日為止，紓困貸款核保件數，以土地銀行占最大宗，將近7萬件，不過實際申貸量還得再「校正回歸」。

圖片來源: 勞動部官網