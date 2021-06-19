【居家快篩劑指引】快篩劑在哪買？用完怎處理？衛生局公布相關指引

食藥署已核准3款國外居家快篩劑進口，將於下週陸續到貨。（圖/美聯社） 食藥署已核准3款國外居家快篩劑進口，將於下週陸續到貨。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）食藥署已核准3款國外居家快篩劑進口，將於下週陸續到貨，試劑並未開放網路販售，民眾必須到實體通路，如藥局、藥妝店或醫材行等有醫材販售執照處購買。

衛福部食藥署今(19日)公布居家快篩指引，說明民眾於藥局、藥妝店或醫藥器材行購買居家快篩劑後，若快篩呈陽性，且為居家隔離或居家檢疫對象，應請立即與當地衛生局聯繫，或撥打1922。若非居家隔離或居家檢疫者，應前往鄰近社區採檢院所進一步檢測，且切勿搭乘大眾運輸工具。

食藥署醫粧組副組長錢嘉宏提醒民眾，居家快篩試劑使用過後，不可任意丟棄，必須以塑膠袋密封包好，快篩陰性的試劑丟一般垃圾，快篩陽性的試劑則在就醫時一併帶到醫療院所，依照醫療廢棄物處理。

本次食藥署專案核准進口的3款國外居家快篩產品，分別為1款核酸檢測快篩以及2款抗原快篩；另也專案核准1款國產抗原快篩試劑。售價方面，抗原快篩試劑每劑約數百元，核酸檢測快篩試劑可能要上千元。

若已出現武漢肺炎相關病徵，如發燒、乾咳、倦怠、呼吸急促、肌肉痛、頭痛、喉嚨痛、腹瀉、嗅味覺失常等，則不宜使用家用快篩試劑自行在家快篩，應戴上口罩盡快就醫。

錢嘉宏表示，快篩不像測血糖或血壓需要每日監控，建議使用的間隔時間約36小時不等，不需要每天使用，尤其以有高風險區域暴露史或疑似感染者接觸史，才建議常規性居家快篩。

衛福部食藥署19日公布「民眾使用COVID-19家用快篩試劑指引」。（圖/衛福部食藥署）