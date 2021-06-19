【更新】北市好心肝診所私打疫苗案調查出爐•診所各罰200萬元　台灣立委高嘉瑜疑涉請託

延伸閱讀: 北台灣萬華疫情獲控制•剝皮寮快篩站設置36天後功成身退 市府: 防疫工作不停歇

更新時間：2021-06-19 17:16

首次發稿：2021-06-19 16:01

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）小禾馨診所85瓶疫苗，台北市長柯文哲今天引述調查報告指出，是民進黨立委高嘉瑜向衛生局長黃世傑提出需求。

柯文哲在記者會上並未提到關說施壓等字眼，還緩頰指出，高嘉瑜或許是因為選民請託，但真正原因要由高嘉瑜本人自己來解釋。

不過中央社引述高嘉瑜回應，她只是單純轉達診所需求，沒有任何施壓，「關說的帽子有點大」、「有點被突襲的感覺」。

被問到過去和柯文哲關係良好，這次卻遭點名，高嘉瑜說，她一年多沒遇到柯文哲了，「所以可能代表我們感情不如以往」，「突然點出我的名字，真的有點嚇到。」

小禾馨診所5月31日就有疫苗，引發爭議，柯文哲表示，調查報告中是高嘉瑜向衛生局長黃世傑提出需求。

高嘉瑜下午出面回應指出，這次因為疫苗欠缺，禾馨5月底打電話到立法院希望爭取疫苗，她和蘇怡寧醫師電話聯繫，對方表達為了要保護孕婦和新生兒、照顧醫護人員，因此希望儘快施打疫苗。她只是轉達診所陳情需求，事實上除了禾馨，很多基層診所都有這樣的心聲。

「黃局長不到10分鐘後就回覆沒有問題」，高嘉瑜說，禾馨表示都用在一到三類人員，符合規定，她從頭到尾都沒接到反映有困難，自己也覺得事情很單純，因此衛生局願意協助。

高嘉瑜表示，很多診所都有此訴求，這次特別針對她，她也很訝異。

「關說的帽子有點大」、「有點被突襲的感覺」。對於被點名質疑關說，高嘉瑜表示不解，強調民代有很多事情需要協助溝通，如果衛生局說沒有辦法，她也會直接轉達。

高嘉瑜表示，大家應該比較關心好心肝診所為什麼可以拿到這麼多疫苗，衛生局原則在哪裡，是不是好心肝有，大家就可以拿到；至於疫苗配發多少，這是衛生局的行政裁量決定，她都不可能去介入。

首次發稿：2021-06-19 16:01

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）北市日前爆出好心肝診所私打疫苗，政風處調查結果今天（６／１９）下午出爐，好心肝等2診所各被罰200萬元。

針對小禾馨診所5月31日就取得疫苗，市長柯文哲19日表示，調查報告顯示是立委高嘉瑜向衛生局長黃世傑提出需求。

至於黃世傑局長請辭案如何處理，柯文哲表示，衛生局長確實要負起督導之責，但鑑於目前疫情仍緊張，決定待疫情結束後再處理。

針對非醫事人員私打疫苗是否公布名單，柯文哲表示，名單基本上是作為調查裁處之用，是否要公布就就按照國家法律，個資保護法應該做到何種程度來執行。

北市好心肝診所日前被爆出違規替非醫事人員施打武漢肺炎疫苗引爭議，後續檢調及北市府政風處著手調查。

台北市副市長黃珊珊18日曾表示，政風處已完成好心肝診所調查報告，將追究提供疫苗給診所的相關人員行政責任，至於診所施打對象不符合規定，下週也會完成行政裁處。

黃珊珊18日在防疫因應記者會說，北市府政風處針對好心肝調查報告已完成，後續交由相關單位考績會，再轉交廉政委員會調查，將追究提供給好心肝及小禾馨診所疫苗的執行者及決策者行政責任。

黃珊珊表示，至於診所施打疫苗對象不符合政府規定，也會在下週完成行政懲處。