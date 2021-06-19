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【三級警戒以來新低】台灣6/19新增128例COVID-19病例　包括127例本土、1例境外移入

個案分佈以新北市81例最多，其次為臺北市30例，桃園市8例，新竹縣3例，新竹市、基隆市各2例，臺中市1例。其中雙北地區以外縣市16例中，12例為已知感染源、4例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/19 14:41
【三級警戒以來新低】台灣6/19新增128例COVID-19病例　包括127例本土、1例境外移入

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增128例COVID-19確定病例，分別為127例本土個案及1例境外移入；確診個案中新增20例死亡。

指揮中心表示，今日新增之127例本土病例，為60例男性、67例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月3日至6月18日。

個案分佈以新北市81例最多，其次為臺北市30例，桃園市8例，新竹縣3例，新竹市、基隆市各2例，臺中市1例。其中雙北地區以外縣市16例中，12例為已知感染源、4例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增20例死亡個案，為男性10位、女性10位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月12日，確診日介於5月20日至6月17日，死亡日介於6月10日至6月16日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月17日累計公布12,385位確診個案中，已有7,189人解除隔離，解隔離人數達確診人數58%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入，為本國籍10多歲男性，5月25日曾於印度確診，6月5日自印度返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境時採檢陰性，後至檢疫所集中檢疫，6月18日檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值37)。個案檢疫期間並無症狀，亦無接觸他人，故無框列接觸者。

指揮中心統計，國內累計13,896例確診，分別為1,163例境外移入，12,680例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增3例空號(案6822、案13764、案13800)，累計98例移除為空號。

自2020年起累計538例COVID-19死亡病例，其中531例本土，個案居住縣市分布為新北市265例、臺北市215例、基隆市17例、桃園市15例、彰化縣8例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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確診
死亡
陳時中

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