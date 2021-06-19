新冠Delta變種病毒將主宰全球疫情！WHO曝原因：傳染力更強

世衛組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦18日表示：「Delta變種病毒由於傳染力增強，即將成為全球主要的變種病毒株。」（示意圖／Pixab... 世衛組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦18日表示：「Delta變種病毒由於傳染力增強，即將成為全球主要的變種病毒株。」（示意圖／Pixabay圖庫）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）世界衛生組織（WHO）首席科學家18日表示，最初出現在印度的新冠肺炎Delta變種病毒正逐漸成為全球主要的變種病毒株。

世衛首席科學家斯瓦米納坦（Dr. Soumya Swaminathan）18日於瑞士日內瓦(Geneva)總部的記者會中說明，出現於印度的Delta變種病毒，比首次出現在英國的Alpha病毒高出60%的傳染力，而兩者都比最初在中國武漢發現的病毒株更容易傳播。

根據英格蘭公共衛生署（PHE）最新報告，Delta變異株的家庭傳播風險比最早在英國流行的Alpha變異株高6成4，在室外的傳播力又高出4成。

世衛於週三(16日)聲明，Delta病毒已於全球80個國家傳播，並且還在持續演化中。以英國為例，最新的確診人數中有10%是來自Delta病毒，且前一週僅佔6%。為避免再度確診率暴增，英國將防疫解封日期延後一個月，至7月19日。

不過英國公共衛生部的研究發現，輝瑞（Pfizer）疫苗及AZ疫苗能夠防止因感染Delta變種病毒的住院率。儘管Delta變種降低疫苗對抗感染的有效性，但接種過2劑疫苗仍可預防重症。

Delta病毒來勢洶洶，全球各國皆嚴陣以待。美國總統拜登日前表示，Delta變種病毒更容易傳播、可能更致命、對年輕人尤其危險，病毒的變種也使尚未施打疫苗的人比一個月前更加脆弱。拜登也因此呼籲大眾，打疫苗是對最佳的保護措施之一。