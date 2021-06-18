左派美媒風向變　Jon Stewart拿武漢病毒實驗室開炮　

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國諷刺名嘴之一強史都華（Jon Stewart）日前在一檔深夜節目中火力全開，砲轟武漢病毒由實驗室洩漏。中間偏左派華盛頓郵報15日以強史都華該場談話為題，長篇分析武漢病毒實驗室洩漏的可能性。

強史都華日前坐客以針砭時事、嘲諷美國保守派聞名的史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）所主持的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「深夜秀」（The Late Show）。節目中強史都華帶來一段生動滑稽的表演，宣揚冠狀病毒實驗室洩漏論。該片段在網路上瘋傳，蔚為話題，美國知名政治評論主持人維斯（Clay Travis）在推特上轉載該片段，短短三日已超過310萬次的點閱。

諷刺名嘴脫口秀：武漢病毒實驗室洩露

強史都華以欲抑先揚的手法，從「應對科學充滿感激之情。因為科學在許多方面幫助減輕了這場大流行病的痛苦」破題，反轉帶出疫情「更可能是由科學造成的」的論調。主持人柯貝爾隨即總結強史都華的觀點，即實驗室洩漏理論「有機會」是真的。

強史都華誇張而犀利分飾兩角指出，在當地有一個與「武漢肺炎」同名的「武漢新型呼吸道冠狀病毒實驗室」，認為這並非巧合。

他隨即以賓州的赫爾希鎮（Hershey）憑空出現巧克力，來諷刺不認同武漢病毒是從武漢某實驗室洩漏的說法。赫爾希鎮是北美最大巧克力製造商之一好時公司（The Hershey Company）工廠所在地。

強史都華對於新冠病毒來自蝙蝠的說法嗤之以鼻。他以蝙蝠聞名德州奧斯汀卻沒有新冠病毒為論據，對武漢病毒來自動物傳染予以反駁。

左派風向轉變，簡化論述是否在理？

華盛頓郵報解析，這段搞笑又諷刺意味十足的對話，是為目前關於武漢病毒是否為實驗室洩密的辯論而量身打造，也隱含了左派名嘴以及媒體對該議題態度轉變。

強史都華曾主持一檔長達16年的美國脫口秀節目「每日秀」（The Daily Show），該節目對現代政治的荒謬性投注前所未有的關注，諸如針對伊拉克戰爭、福克斯新聞（Fox News）等媒體的腥羶色新聞等，更成年輕人接觸政治的管道之一。雖然節目已於2015年收官，強史都華仍被視為自由派意識型態的代言人，儘管他中間偏左的觀點遭保守派人士質疑。

「一個經常嘲笑保守派的人（強史都華），在宣傳他們比另一方更熱衷的理論。」該報引述強史都華說法，他聲稱，川普曾經（短暫）支持，但被科學家和媒體所駁回的實驗室洩密理論，是正確的。

最近幾周，關於實驗室洩密理論是否站得住腳，大眾看法已發生變化，但強史都華超前的認為該理論突然更令人信服。科學家們仍然普遍認為，病毒自然出現比實驗室洩漏更說得通，儘管這種想法正在變化。

有一點需注意，強史都華常因過度簡化複雜的問題來製造「笑果」而為人詬病，特別是被保守派批評。對此，強史都華常以自身為喜劇演員非新聞工作者來卸責。然而，他的節目對許多年輕人而言就是新聞，且顯然具政治傾向。

強史都華認為，武漢病毒出現在一個擁有高級病毒實驗室、從事新冠病毒研究的地方，即武漢病毒研究所，是一個無法調和的巨大巧合。

蛋生雞問題：病毒與實驗室誰先誰後

要釐清病毒與實驗室出現的因果關係，近似於釐清雞蛋與雞誰先出現的問題。

武漢的實驗室研究如新型冠狀病毒這樣的病毒，原因其來有自。中國本就有此類病毒出現的歷史。正如科學雜誌《自然》在6月8日剛刊出的一篇關於實驗室洩露理論的文章中所總結的。

美國蒙大拿州漢密爾頓的洛基山實驗室的病毒學家孟斯特（Vincent Munster）表示，病毒實驗室傾向於專門研究實驗室周圍的病毒。武漢病毒研究所之所以專門研究冠狀病毒，是因為許多冠狀病毒已在中國境內和周遭被發現。

孟斯特列舉了其他專注於地方性病毒疾病的實驗室，例如亞洲的流感實驗室、非洲的伊波拉出血熱實驗室以及拉丁美洲的登革熱實驗室。他說：「有新疫情爆發時，十之八九會發現附近有個實驗室正在研究這些類型的病毒。」

武漢的人口相當多，有許多市場，包括 「濕貨市場」，因此攜帶此類病毒的動物可能被帶到這裡。事實上，正如《紐約時報》報導所述，武漢病毒研究所是在這些市場上出售的動物中發現此類病毒後開始研究的。

紐時報導，這所成立於19561年的病毒相關研究與技術創新機構，在2002年一種冠狀病毒導致SARS疫情後開始研究冠狀病毒。SARS首發於中國廣東，研究人員很快在蝙蝠以及在市場上出售的果子狸身上發現了該病毒的親屬，稱為SARS-CoV。這一發現讓科學家們注意到，所有動物冠狀病毒皆有可能跨越物種傳播，引發新的大流行病。

華盛頓郵報評論道，這不表示病毒在研究相關病毒的實驗室附近出現，就是巧合。許多科學家現在認為，這種巧合正支持了實驗室洩漏理論。但這樣的論述也僅僅比強史都華未顧及區域病毒史以及武漢當地對蝙蝠的處置，如此簡化性的陳述具說服力。

實驗室洩漏論是否為健康議題陰謀化？

主持人柯貝爾點出強史都華的言論為陰謀論之可能。強史都華則回應不是陰謀論。

該篇分析指出，所謂「陰謀論 」也許只是一種過度的簡化，正如同保守派指責強史都華過度簡化論點論據一樣。換句話說。儘管有人相信是中國政府花費一年半時間來掩蓋其實驗室的過失，實驗室洩論也有可能是把看似巧合的事件推到洩露的辯論中，這最終可能只是一個正常發生的事。