臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.61% 上市股票總市值達52.98兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年6月18日發行量加權股價指數收盤為17,318.54點，較上週(110年6月11日)的17,213.52點上漲105.02點，漲幅約為0.61%，台灣50指數收盤為13,687.14點，較上週的13,741.92點下跌54.78點，跌幅約為0.40%，寶島股價指數收盤為19,710.99點，較上週的19,574.60點上漲136.39點，漲幅約為0.70%。產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲18.02%為最大，跌幅以電器電纜類指數下跌3.43%為最大，未含金融類指數上漲128.11點，漲幅約為0.85%，未含電子類指數上漲165.45點，漲幅約為0.87%，未含金融電子類指數上漲291.32點，漲幅約為1.74%。

本週集中交易市場總成交金額為2兆34.96億元，全體上市股票成交金額為1兆9,578.98億元，股票成交量週轉率為3.99%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，航運類8,433.71億元，占全體上市股票交易金額43.08%

第二名，半導體類3,716.60億元，占全體上市股票交易金額18.98%

第三名，電子零組件類1,705.44億元，占全體上市股票交易金額8.71%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類28.02%

第二名，光電類14.18%

第三名，鋼鐵類6.86%

累計今年年初開盤迄今共108個交易日，集中市場總成交金額為44兆5,476.81億元，市場日平均成交金額為4,124.79億元，股票成交量週轉率為108.60%，股票日平均成交量週轉率為1.01%。

2021年6月18日全體上市公司市場總值為新台幣52兆9,814.32億元，較上週(2021年6月11日)市值52兆6,612.52億元增加3,201.80億元，增幅約為0.61﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)