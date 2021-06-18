「汐」心服務─汐止農會力推防疫蔬菜箱 一指下單安心購

照片來源：新北市政府農業局提供
照片來源：新北市政府農業局提供
因應新冠肺炎疫情急轉嚴峻，國內升三級警戒，影響民生消費習慣及農產品物流供應，新北市政府農業局輔導汐止區農會推出「美味農業得來速」─防疫有機蔬菜箱，民眾只要在網路下單，搭配行動支付，後續依時段至農會或各辦事處取貨或是選擇由專車送至住家，除減少消費者群聚風險，更幫助農友開拓銷售通路。
自本年度5月初起，新冠肺炎疫情在國內急遽升溫，確診數攀升造成人心惶惶，改由居家宅配，減少外出採買，農產品實體門市通路貨量銳減，造成供銷斷口。新北市政府農業局輔導汐止區農會轉型推出防疫蔬菜箱，內容包含每週150組新北在地小農提供的有機葉菜、有機根莖蔬菜精緻組合、以及含13種蔬菜的「莖麗蔥配」限量豪華組合箱，民眾可直接在農會臉書專頁「汐止區農會 汐心情」(https://www.facebook.com/hfa.for.farm/)貼文下單，以台灣pay行動支付或匯款付清，再選擇至農會本部及8處辦事處分流取貨，降低選貨及找零接觸風險。另外，農會可協助民眾專車送至住家(限汐止市區)，既方便又省時。除了有機蔬菜，農會不定期推出全國各處農漁特產品團購，例如中南部的水果、漁產等，民眾只要在家即可輕鬆選貨，確保農產食品供應無虞，安心防疫。
汐止區農會理事長呂山松表示，「取之社會，用之社會」為農會經營理念，疫情期間持續發揮都會型農會的消費通路所長，串聯北中南的農漁會，為消費者提供最優質的農特產品。
農業局長李玟表示，在國內新冠疫情尚未趨緩情勢下，持續推動「美味農業得來速」政策，媒合新北小農、青農產品上架電商平台及農會超市通路，並納入漁產組合包、安心肉品箱、新北惜食餐廳、新北好茶、農再社區特色農產等，協助農漁友共度疫情難關，歡迎民眾至美味農業得來速網站(https://gogofood.tw/)安心選購。