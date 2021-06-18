「汐」心服務─汐止農會力推防疫蔬菜箱 一指下單安心購

因應新冠肺炎疫情急轉嚴峻，國內升三級警戒， 影響民生消費習慣及農產品物流供應， 新北市政府農業局輔導汐止區農會推出「美味農業得來速」─ 防疫有機蔬菜箱，民眾只要在網路下單，搭配行動支付， 後續依時段至農會或各辦事處取貨或是選擇由專車送至住家， 除減少消費者群聚風險，更幫助農友開拓銷售通路。

自本年度5月初起，新冠肺炎疫情在國內急遽升溫， 確診數攀升造成人心惶惶，改由居家宅配，減少外出採買， 農產品實體門市通路貨量銳減，造成供銷斷口。 新北市政府農業局輔導汐止區農會轉型推出防疫蔬菜箱， 內容包含每週150組新北在地小農提供的有機葉菜、 有機根莖蔬菜精緻組合、以及含13種蔬菜的「莖麗蔥配」 限量豪華組合箱，民眾可直接在農會臉書專頁「汐止區農會 汐心情」(https://www.facebook.com/ hfa.for.farm/)貼文下單，以台灣pay行動支付或 匯款付清，再選擇至農會本部及8處辦事處分流取貨， 降低選貨及找零接觸風險。另外，農會可協助民眾專車送至住家(限 汐止市區)，既方便又省時。除了有機蔬菜， 農會不定期推出全國各處農漁特產品團購，例如中南部的水果、 漁產等，民眾只要在家即可輕鬆選貨，確保農產食品供應無虞， 安心防疫。

汐止區農會理事長呂山松表示，「取之社會，用之社會」 為農會經營理念，疫情期間持續發揮都會型農會的消費通路所長， 串聯北中南的農漁會，為消費者提供最優質的農特產品。

農業局長李玟表示，在國內新冠疫情尚未趨緩情勢下，持續推動「 美味農業得來速」政策，媒合新北小農、 青農產品上架電商平台及農會超市通路，並納入漁產組合包、 安心肉品箱、新北惜食餐廳、新北好茶、農再社區特色農產等， 協助農漁友共度疫情難關，歡迎民眾至美味農業得來速網站(htt ps://gogofood.tw/)安心選購。