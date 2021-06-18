偏區衛生所一手包辦看診贏長輩信賴 新北市仁愛之家疫苗施打率高達8成

為加強機構高齡長輩的抗疫能力，萬里衛生所8位醫護人員專程上山到新北市立仁愛之家施打疫苗，仁家採N字型路線依序進行定點注射，兩天下來共完成182位住民及工作人員接種，施打率高達80.2%。仁家長輩說，因為平時看病都是由萬里衛生所主任葉源潔等人服務，彼此有信賴感，因此樂於給衛生所施打。

仁家為了照顧體弱的長者，避免感染風險及等候，採分批、分流、分時段施打。萬里衛生所護理長葉菁菁先為長輩衛教宣導，告知疫苗接種應注意事項及副作用，部分長者原本有顧慮，但聽完衛教宣導後紛紛表示同意，以增強保護力，保護自己也保護他人。

仁家保健組長蘇秀綾表示，經與萬里衛生所多次討論後，採長者全程坐於原位，由醫師先進行診斷後，再由護理團隊到長者面前，採N字型路線依序進行定點注射，由在地服務萬里衛生所30年的葉源潔醫師親切問診並陪伴，舒緩長者施打過程的緊張心情。

高齡92歲且罹患多重慢性疾病的呂紀阿絨表示，一開始看到醫護人員全副武裝有點緊張，但想到住在仁家20年，大大小小的病症都是由萬里衛生所醫治好的，對衛生所相當信任，她年輕時曾經是名自行車手，經歷過大風大浪，因此勇敢地接種疫苗。在施打過程中，葉源潔主任緊緊握住她的手，給她支持和力量。

仁愛之家主任吳欽仁表示，高齡長者因抵抗力較差，染疫後容易演變成重症，因此不斷鼓勵長者施打疫苗以形成防禦力。非常感謝萬里衛生所專程前來施打，仁家已有182位長者及員工完成接種，接種率高達80.2%，仁家仍會持續防疫工作，帶給長者們安全無虞的生活環境。