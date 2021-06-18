中華電信Hami雲端遊戲擴大支援iOS Safari、Windows PC

中華電信持續以豐富的娛樂陣容與實質優惠挺全民居家防疫，Hami雲端遊戲服務繼去(2020)年8月正式上線後，廣受5G客戶好評；為提供宅在家的客戶享受螢幕更大、種類更多的暢快玩Game體驗，今(18)日宣布Hami雲端遊戲服務擴大支援iOS Safari版和Windows PC介面，一舉擴大遊戲陣容達近百款，不論透過筆電、桌電、平板及手機都能盡情暢玩，全面滿足玩家的多元需求。更新增多款深受核心玩家喜愛的熱門冒險遊戲，包括《荒野雙蛟龍：槍神》、《黑街聖徒III、IV、逃出地獄系列遊戲》、《王國降臨：救贖》等，精采娛樂陣容，盡在中華電信。
依據Hami雲端遊戲數據顯示，最受中華電信玩家歡迎的為競速賽車遊戲，《WRC世界拉力錦標賽》、《F1一級方程式賽車 2018》、《F1巨星卡丁車》；其次，為較受兒童族群青睞的知名電影遊戲，包括《迪士尼無限世界2.0、3.0》、《Disney Pixar勇敢傳說》、《汽車總動員2》、《樂高星際大戰系列》等。中華電信Hami雲端遊戲讓客戶不需額外購買遊戲主機，搭配任何裝置與無線遊戲手把配對，即能宅家享玩頂級流暢的遊戲大作。抗疫期間，6月30日前提供新客戶享一個月的免費體驗(原價299元)；另搭配年約包，再享購買Microsoft Xbox無線控制器的優惠價990元(原價1,848元)，詳參hamigame.emome.net
中華電信以多元的實質優惠，與全民一起宅家防疫守護台灣
中華電信亦提供多元加值服務優惠，提供宅在家抗疫的客戶紓壓娛樂選擇。實用的居家防疫百事通Hami Pass提供免費試用30天，精選優質APP盡享音樂、書籍等需求一次滿足。i聽聽提供新用戶免費試用7天及體驗後申辦前2個月19元，以豐富的數位有聲書內容陪伴客戶。此外，透過中華電信Google Play電信帳單代收服務，消費指定月租型影劇服務每滿99元，再抽Hami Point！
另，中華電信行動學園粉絲團同步推出宅家休閒首選的網路活動，Hi-Fi無損音質「尋找金耳朵」，完成耳力辨別音質挑戰，有機會獲得代言人五月天限量珍藏週邊；「宅家Play 快嘴王RAP大賽」，揪朋友線上饒舌還可將AirPods2、無線藍牙音響、五月天限量珍藏馬克杯等限量好禮帶回家，詳見行動學園粉絲團。
中華電信擁有4G/5G最大頻寬、最廣涵蓋，及備受國內外肯定的優質行動網路，將持續以豐富的加值服務與實質優惠，與全民一起宅家防疫守護台灣!