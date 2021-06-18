中華電信Hami雲端遊戲擴大支援iOS Safari、Windows PC

中華電信持續以豐富的娛樂陣容與實質優惠挺全民居家防疫，Ha mi雲端遊戲服務繼去(2020)年8月正式上線後，廣受5G客 戶好評；為提供宅在家的客戶享受螢幕更大、種類更多的暢快玩Ga me體驗，今(18)日宣布Hami雲端遊戲服務擴大支援iOS Safari版和Windows PC介面，一舉擴大遊戲陣容達近百款，不論透過筆電、桌電、 平板及手機都能盡情暢玩，全面滿足玩家的多元需求。 更新增多款深受核心玩家喜愛的熱門冒險遊戲，包括《荒野雙蛟龍： 槍神》、《黑街聖徒III、IV、逃出地獄系列遊戲》、《 王國降臨：救贖》等，精采娛樂陣容，盡在中華電信。

依據Hami雲端遊戲數據顯示， 最受中華電信玩家歡迎的為競速賽車遊戲，《 WRC世界拉力錦標賽》、《F1一級方程式賽車 2018》、《 F1巨星卡丁車》；其次，為較受兒童族群青睞的知名電影遊戲， 包括《迪士尼無限世界2.0、3.0》、《Disney Pixar勇敢傳說》、《汽車總動員2》、《樂高星際大戰系列》 等。中華電信Hami雲端遊戲讓客戶不需額外購買遊戲主機， 搭配任何裝置與無線遊戲手把配對， 即能宅家享玩頂級流暢的遊戲大作。抗疫期間， 6月30日前提供新客戶享一個月的免費體驗(原價299元)； 另搭配年約包，再享購買Microsoft Xbox無線控制器的優惠價990元(原價1,848元)，詳參 hamigame.emome.net

中華電信以多元的實質優惠，與全民一起宅家防疫守護台灣

中華電信亦提供多元加值服務優惠， 提供宅在家抗疫的客戶紓壓娛樂選擇。 實用的居家防疫百事通Hami Pass提供免費試用30天，精選優質APP盡享音樂、 書籍等需求一次滿足。 i聽聽提供新用戶免費試用7天及體驗後申辦前2個月19元， 以豐富的數位有聲書內容陪伴客戶。此外， 透過中華電信Google Play電信帳單代收服務，消費指定月租型影劇服務每滿99元， 再抽Hami Point！

另， 中華電信行動學園粉絲團同步推出宅家休閒首選的網路活動，Hi- Fi無損音質「尋找金耳朵」，完成耳力辨別音質挑戰， 有機會獲得代言人五月天限量珍藏週邊；「宅家Play 快嘴王RAP大賽」，揪朋友線上饒舌還可將AirPods2、 無線藍牙音響、五月天限量珍藏馬克杯等限量好禮帶回家，詳見行動 學園粉絲團。

中華電信擁有4G/5G最大頻寬、最廣涵蓋， 及備受國內外肯定的優質行動網路， 將持續以豐富的加值服務與實質優惠，與全民一起宅家防疫守護台灣 !