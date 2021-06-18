2020年十大死因　死亡數罕見負成長　癌症連39年居首位　

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導） 衛生福利部今(18)日公布2020年十大死因統計，癌症、心臟疾病與肺炎位居死因前三位，特別是癌症已蟬聯39年十大死因之首。去年全台總死亡人數共17.3萬人，較前年減少2千多人，為近11年首次死亡數與死亡率出現負成長。

衛福部說明，去(2020)年死亡人數計17萬3,067人，較2019年減少2,357人；死亡率(死亡人數除以年中人口數)為每十萬人口733.9人，下降1.3%；以WHO 2000年世界人口結構調整後之標準化死亡率為每十萬人口390.8人，下降4.3%。

長期而言，死亡人數與死亡率隨人口數增加及老化程度遞增，一向呈增加趨勢， 估計是2020年全民防疫效應，使死亡數與死亡率出現負成長，為近11年除2016年霸王寒流災害外，首次反轉為負成長。

2020年65歲以上死亡人數12萬6,881人，較108年減580人，占總死亡人數73.3%，提高0.7個百分點，45-64歲占21.2%，合計45歲以上死亡人數占94.6%。

分析去年十大死因，癌症仍高居首位，造成5萬161人死亡(占總死亡人數29.0%)，有8成6集中於55歲以上高齡族群；其次為心臟疾病造成2萬457人死，肺炎釀1萬3736人死亡，後續為腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、高血壓、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變以及慢性肝病及肝硬化。

上述十大死因死亡人數合計13萬4676人，占總死亡人數77.8%，衛福部分析，去年以高血壓、糖尿病與心臟疾病死亡人數增加較多。

但反觀去年因慢性下呼吸道疾病死亡人數下降10.2%，肺炎死亡人數也減少9.5%，減幅最大，但上述肺炎統計並不包含武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。

就年齡別觀察，1至24歲死亡人口以事故傷害居死因首位；25至44歲以癌症與自殺居前2名；45歲以上則以癌症與心臟疾病居死因前2名。