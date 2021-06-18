網傳「不要到全聯買菜」 台北農產運銷：產地直接包裝運送 民眾可安心採購

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北農產運銷公司供應傳統市場、超市、全聯等大台北地區生鮮蔬果，卻因員工染疫事件引發關注，有訊息在網路及line群組轉發，籲民眾不要到全聯買菜，北農董事長黃向羣和總經理翁震炘今(18)日召開記者會澄清，18位確診者與其接觸者均已被匡列隔離，供應全聯蔬果皆由產地直接包裝，民眾不必擔心。

北農董事長黃向羣表示，北農有18人確診，為求謹慎，所有員工已於近日完成全面快篩及PCR檢測，一切依防疫規定，檢測結果安全方可進場作業。北農以最謹慎的態度面對疫情，也希望大家多吃蔬菜、水果，增強免疫力，切勿因以訛傳訛的訊息影響大家正常生活及消費。

北農總經理翁震炘表示，提供給全聯的蔬果是在產地源頭包裝好，北農人員並無直接接觸蔬果疑慮。北農果菜包裝中心平日包裝數量約12萬個，疫情發生後，民眾赴超市購買次數頻繁，包裝數量從20萬增加到30萬個。

翁震炘說明，國衛院感染症與疫苗研究所副研究員級主治醫師郭書辰也曾表示，尚未有案例是因蔬果或蔬果包裝而染疫，且蔬果在運送過程的溫度、狀況等對病毒來說並非適合生存的環境，民眾有疑慮，通常蔬果都會有塑膠包裝，先噴灑酒精後再打開，烹煮前再用清水沖洗乾淨。

有媒體詢問疫情前後，第一果菜批發市場及第二果菜批發市場的拍賣場平常進出人數，董事長黃向羣表示，經計算，2020年也就是疫情爆發前，第一果菜批發市場平日約2萬人次、假日約3萬人次，第二批發市場平日約1萬人次、假日較多，疫情發生後，第一批發市場約8,000人次、第二批發市場約5,000人次，兩市場拍賣場假日大約會再增加2,000人次。