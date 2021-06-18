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有疫苗還不夠 美國砸重金研發COVID-19抗病毒藥物

藥物作用如克流感，患者及早服用可避免惡化

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/18 13:33
(Getty Images)

(Getty Images)

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）要控制新冠肺炎，疫苗是主要火力，但藥物也是不可或缺的火藥。美國17日宣布，將挹注32億美元資金於研發抗病毒藥物，不僅要解現在COVID-19的燃眉之急，亦鎖定數種具有演變成全球大流行潛力的病毒。

美聯社報導，美國首席防疫大將佛奇（Anthony Fauci）在白宮記者會表示，這筆資金除了會投入已在研發中的新冠藥物，也將致力發展能控制伊波拉、登革熱、西尼羅病毒、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症等疾病的療法。

為了治療武漢肺炎患者，目前美國雖已核准瑞德西韋（remdesivir），並緊急授權使用三種抗體療法，但這些藥物都得透過醫療場所靜脈注射，並不便利。專家一再呼籲，得儘速推出方便服用的藥物，讓患者在染疫初期及早服用，避免症狀惡化。畢竟，新冠肺炎可能成為季節性流感，藥物的重要性不言可喻。

意識到這疫情的嚴重性，除了研發疫苗，多家大藥廠也加速研製藥物，包括默克（Merck）、輝瑞（Pfizer）、羅氏（Roche）與阿斯特捷利康（AstraZeneca）等。

路透本月初報導，美國已與默克達成12億美元、170萬劑抗COVID藥物的採購協議。此口服藥物molnupiravir適合初期染疫者，避免病程趨於嚴重，作用相當於對抗流感病毒的克流感（Tamiflu）。

這款藥物是由默克與製藥夥伴Ridgeback Biotherapeutics一同研發，目前實驗療程為，連續5天、每12小時服用一次。實驗預計納入全球1,850名患者，結果可望於今秋公布。若一切順利，最快可於今年下半年取得緊急授權使用。
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