台灣藝人賈永婕糗掛蔡總統3次電話! 自曝通話訴委屈「我不是熱心大嬸•我是熱心美少女！」

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 藝人賈永婕在武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情升溫之際，號召企業界與演藝圈捐款，購買價值逾新台幣9000萬元、已累積344台的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），並將媒體形容為「救命神器」的HFNC火速贈與前線醫護，網路卻有人質疑，賈永婕的捐贈行動是打臉政府，甚至「分裂台灣」。

昨(17日) 總統蔡英文特別致電感謝，賈永婕今天除在臉書粉專「賈永婕的跑跳人生」還原兩人對話，還自曝掛斷總統電話3次的糗事。

賈永婕今（18日) 凌晨在臉書PO文表示，昨天正在仁愛醫院外，忙著整理大量送給醫護的每日100份愛心便當時，一直有電話打來

就在我們整理食物忙著拍照的時候一直有電話打進來，又沒有顯示號碼我就直接把電話按掉，一直按掉⋯⋯⋯⋯ 老公也打來煩死了按掉！



我怎麼知道啦，不知者無罪！

在連續掛斷3次後，賈永婕終於接起電話，聽到「這裡是總統府辦公室，蔡英文總統就在我旁邊」，才驚覺不妙，原本在開車的她，連忙找地方停下接電話。

後來電話一接起來聽到這裡是總統府辦公室蔡英文總統就在我旁邊，我的媽呀！我還在開車趕快找地方停下來洗耳恭聽！ 天哪！請問你真的是小英總統嗎? 沒錯我是小英總統本人！也太親切了！

賈永婕也分享兩人對話內容，總統首先感謝賈永婕挺身幫忙，也肯定她的付出，不希望賈永婕因為一些較多元的聲音，熱忱被影響，「我也知道妳心中有些委屈，但是我對妳所做的一切都是非常肯定的 」。賈永婕則向總統報告：「我也沒在怕，我是游過英吉利海峽的女人，有瘋子般的意志力，還是會硬幹的！」

報告小英總統其實我也沒在怕的 我是一個游過英吉利海峽的女人，我有瘋子般的意志力，我還是會硬幹的！ 沒錯我居然跟總統講我會硬幹

賈永婕強調她自己沒有任何黨政色彩，她家也不是做醫療器材的，這次是一個機緣，完全是無私的行動希望總統能了解！

但是我確實受了委屈，我要請小英總統幫我跟全國人民正名 我不是熱心的大嬸，我是熱心的美少女！ 小英總統說你熱心我是100 %的肯定 你是美少女我是120%的肯定！ 哦耶 總統認證的美少女❤️所向無敵

她也跟小英總統說這不是她一個人的功勞, 還有許多愛台灣的企業家們, 他們全部都慷慨解囊，第一時間熱情相助！總統說她知道，這就是台灣人最善良最可愛的地方！

最後賈永婕還約總統可以一起跑馬拉松之類的，但是顯然總統沒什麼興趣也並沒有回答, 直接跳過！

文末賈永婕除了再次感謝小英總統的肯定，也希望政府與民間全力合作, 趕快一起結束這個討人厭的疫情! 期許政府盡快取得足夠的疫苗，全民施打，終結疫情！