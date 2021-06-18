【最新】總統府: 蔡英文將與郭台銘會面　盼與台灣民間合作爭取更多疫苗

總統蔡英文5月31日在總統府針對「防疫工作與疫苗進度」 發表視訊談話曾表示，疫苗來源必須做好查證，確保來自原廠、安全、有效及合法，強調政府... 總統蔡英文5月31日在總統府針對「防疫工作與疫苗進度」 發表視訊談話曾表示，疫苗來源必須做好查證，確保來自原廠、安全、有效及合法，強調政府很樂意與民間一起 努力，絕無阻擋問題。 中央社

延伸閱讀: 【快訊】郭台銘6/18再發聲: 盼面見蔡總統•籲政府表達明確立場 否則台灣對BNT「疫苗採購永遠不能真正開始」

更新時間: 2021-06-18 11:50

首次發稿: 2021-06-18 11:01

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）針對郭台銘提出面見蔡總統的要求，總統府今天上午回應表示，將安排蔡總統與郭台銘會面，政府的立場不變，也正盡力促成這項計畫。

中央社引述總統府發言人張惇涵今天表示，蔡總統始終樂意與鴻海創辦人郭台銘見面會談，對於郭台銘的提議，也會進行後續安排。

鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘表示，疫苗關鍵問題若要突破，期盼政府（受贈方）明確表達立場，他希望能會見總統蔡英文，因為「沒有蔡總統的明確裁示，疫苗的採購永遠不能真正的開始」。

張惇涵說，對於郭台銘提案洽購疫苗的事務，近期各界有許多不實傳聞，或許導致郭台銘有所誤解。但期待郭台銘不要受到未經證實的傳聞所影響。

張惇涵說，政府的立場不變，也正盡力促成這項計畫。期盼政府與民間通力合作，為台灣取得更多疫苗供應，讓合法、安全、有效的疫苗有更充裕的供應來源，確保國人健康安全。

行政院會於6月3日通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」，總規模為新台幣2600億元。立法院臨時會16、17日兩天協商紓困4.0特別預算案相關事宜，預計18日完成三讀程序。

陳時中17日在立法院備詢時，國民黨立委翁重鈞問到，政府協助鴻海集團創辦人郭台銘買疫苗的措施與時程為何。衛福部長陳時中說，政府會盡量公私協力，但這都很困難，因為國際上疫苗供貨與時程不穩定，而且大疫苗廠還是主要跟國家往來，如何合作需密切討論。

此外陳時中回答國民黨立委賴士葆詢問時表示，目前疫苗施打超過100萬人，也已經發送近189萬劑疫苗，而加上今天跟明天所要發送的份量，大概會發下近210萬劑疫苗。

郭台銘爭取採購國外疫苗捐贈，16日深夜在臉書表達按照計畫進行，並感謝衛生福利部長陳時中致電允諾協助。

翁重鈞在協商中詢問，目前會如何協助郭台銘購買疫苗，以及在政府的全力協助下，疫苗何時可以進來，是否可以說明。

列席的陳時中說，購買疫苗在這個時段當然非常困難，但跟各大廠商都有往來，也感謝郭台銘等民間團體都非常努力想要一起來做，政府會盡量公私協力，這都是非常困難的事情，因為目前國際上現貨或相關預定時程都非常不穩定，而且大部分的大疫苗廠基本上還是跟國家往來，如何互相合作需要密切討論。

翁重鈞表示，這有說和沒說差不多，要求陳時中具體說明協助方式與疫苗預計進貨的時程。

民進黨立法院黨團總召柯建銘對此表示，大家都在拚疫苗，郭台銘的事情他最了解，而且「有一個高虹安（民眾黨立委、出身鴻海集團）也在這裡」，沒有那麼簡單，有一些障礙必須突破，現在政府全力配合，就是這樣而已，而且人家買來送你，你還要問何時送，哪有這樣的道理。

國民黨立委林為洲追問，成功機率有多少，是否有5成；陳時中表示，都很困難。

民進黨立法院黨團書記長羅致政則說，郭台銘的聲明說得很清楚，只有他與基金會說的才是真正事實，其他都是錯假訊息，而郭台銘該對外說的一定會對外說，也有感謝衛福部與陳時中的協助，這時候去猜測任何東西都不太適合。

對於外界質疑，第二類有政府官員特權施打疫苗的問題。陳時中說在第二類施打對象部分，因為維持防疫體系結構完整有必要，主要是給予第一線防疫人員，比如第一線警察等會列第二類，中央大概目前施打沒有超過1000人。

至於總統府內是否有人施打疫苗，陳時中說，國安體系應該有人打，但沒有看到特別有行政人員施打疫苗。