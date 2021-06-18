美國捐贈疫苗即將來台 美亞太副助卿：洽談疫苗合作中

美國務院亞太副助卿費德瑋17日表示美國捐贈之疫苗將來台，雙方也在洽談疫苗代工合作。（圖／Reuters) 美國務院亞太副助卿費德瑋17日表示美國捐贈之疫苗將來台，雙方也在洽談疫苗代工合作。（圖／Reuters)

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國務院亞太副助卿費德瑋17日表示，美國捐贈台灣的75萬劑疫苗很快就能送達。至於台灣代工疫苗可能，費德瑋透露，雙方有在談合作。

路透社報導，負責中國、蒙古、台灣事務的費德瑋（Jonathan Fritz）17日出席參議院外委會亞太小組召開的聽證會，席間針對美國捐贈台灣75萬疫苗的進程進行回應。

費德瑋表示，疫苗將在「很短的時間內」運送往台灣，也希望這批疫苗不久後就能讓台灣人施打。

然而被民主黨籍亞太小組主席馬基（Ed Markey）問及運送的確切時間，是否能如承諾在幾週內交付，他表示，「也許比這（幾週內）快」，但無法提供具體時間。

費德瑋也指出，中國利用疫苗捐贈作為「槓桿」，企圖扭轉台灣邦交國外交承認意向。他表示美國已經與台灣邦交國進行密集的接觸，並向他們指出擁有美國這個可靠夥伴的諸多好處，美國不會利用「疫苗、投資或任何其他槓桿」，來作為「政治脅迫的工具」。

共和黨聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）則提出向台灣提供200萬劑疫苗的迫切性。他表示以此對抗中國當局關於美國不關心台灣之錯誤消息。

羅姆尼說，「我強烈鼓勵我們盡快向更高的數字邁進（捐贈更多疫苗）。」

中央社報導，關於美方是否計劃在疫苗製造與配送上與台灣合作，費德瑋引述美國總統拜登之言，表示要與盟友夥伴合作，讓美國成為「疫苗兵工廠」（arsenal of vaccines），台灣確實這方面確實有能力。

費德瑋表示：「目前有進行談話，看我們能如何與台灣及其他國家合作，讓全世界都能接種疫苗，終結這場疫情。」

馬基進問及提供疫苗給台軍施打的議題。他表示，美國提供55萬劑疫苗供南韓軍隊施打。有鑒於疫或可影響台灣軍隊作戰準備，美國當局是否考慮也提供疫苗，作為美國對台灣自我防衛承諾的延伸。

費德瑋則回應，美國全球疫苗捐助計畫分好幾批，台灣此次分得的75萬劑疫苗僅為首批捐贈。他雖無權發言未來捐贈的分配，但美方會持續考量台灣需求，包含安全需求與半導體等關鍵產業受疫情影響之可能。

拜登5月17日宣布釋出8000萬劑疫苗到海外，6月4日宣布首批釋出名單，第一波將向全球發放2500萬劑，其中700萬劑送往亞洲，6月6日美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯率領訪問團炫風來台，宣布台灣獲贈75萬劑，成為此波美國海外疫苗援助計劃中首個公布確切數字的國家。