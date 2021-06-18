友善臺灣環境！環保署：滅火器乾粉藥劑符合環保標章規格標準

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）有關外界爭議滅火器乾粉藥劑含有致癌物結晶型二氧化矽及重金屬，行政院環境保護署17日表示，取得環保標章的乾粉滅火器，均有提出產品不含結晶型二氧化矽之佐證。另乾粉藥劑成分檢測含有5種重金屬，亦低於臺灣事業廢棄物毒性標準。

環保署表示，2018年經過各界公聽研商後公告現行「滅火器」環保標章規格標準，符合消防主管機關所訂「滅火器認可基準」及「滅火器用滅火藥劑認可基準」之滅火器，且符合滅火器環保標章規格標準，經環保署審查通過後，始能取得環保標章使用證書。目前已有13家廠商47件滅火器產品取得環保標章，包括泡沫滅火器、乾粉滅火器及水滅火器。

環保署說明，為了資源循環，過期的滅火器優先由原廠商或各地方政府認可專業滅火器換藥充填廠商回收，環保標章產品業者依規定會負責其販售的滅火器回收。有關滅火器乾粉廢棄後處置與流向，也新增廢棄物代碼供業者申報使用。

環保署持續鼓勵各類滅火器業者申請環保標章，提升市售產品對環境友善性，促使減少有害物質的使用。

環保署推動環保標章，目前計有4,944件環保標章產品，包括日常生活所需的清潔劑、衛生紙、3C家電、省水省電、保溫瓶等符合可回收、低污染、省資源環保特性的產品。環保署鼓勵各界優先選購對環境較友善的環保標章產品，減少對環境的衝擊。