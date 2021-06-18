【楊憲宏時評】抓捕香港媒體人：中共撞響自毀的喪鐘

外媒記者在港警6月17上午粗暴入侵香港蘋果日報逮捕多位董事後，隨後也進入蘋果日報新聞部，拍攝這個混亂又令人痛心的場景，記錄香港媒體業黑暗的... 外媒記者在港警6月17上午粗暴入侵香港蘋果日報逮捕多位董事後，隨後也進入蘋果日報新聞部，拍攝這個混亂又令人痛心的場景，記錄香港媒體業黑暗的一天。（美聯社圖片）

中共已經走到瘋狂的地步，習近平正在帶著這個邪惡帝國向世界民主國家挑釁宣戰。民主聯盟越關切的人權迫害，中共就踐踏更殘忍。

香港警方6月17日上午7時24分，警務處國家安全處於依涉嫌違反《香港國安法》，拘捕5名媒體董事，5人包括4男1女，年齡在47至63歲間，港警表示，他們涉嫌違反的法條是「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，警方也到他們家中搜索，目前5人都被扣留。據悉5人為蘋果日報董事，包括壹傳媒集團行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、蘋果日報總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及執行總編輯張志偉。

此事發生在G7高峰會聲援包括香港在內的中國人權壓迫問題，中共除了拒絕世界的關注，還變本加厲，加大迫害，直接抓走媒體工作者，將言論自由踩腳底。

這次G7德國外交部長海可·馬斯的談話，最能看到這個「漸行漸遠」的黑暗走勢。「我們與中國的關係由三個部分組成：合作夥伴、競爭對手和系統性敵對者。不幸的是，我們發現， 由於中國的行為，這種敵對性的比重變得越來越重。我們必須對此做出反應。」德國做為 G7 國家，「我們要研究了解中國如何利用經濟實力來擴大它在世界地緣政治上的影響力。我們正在通過我們的基礎設施計劃來面對這個問題。」意思是全面與中國脱鈎已經沒有回頭路。

馬斯部長還表示，在七國集團外長會議上，已明確表態：「我們不僅擁有相同的利益，而且擁有相同的價值觀——人權、民主、新聞自由。當我們同步行動時，才能最好地保護兩者。」這是史無前例，目標遠遠超出了北約框架，「但這個原則同樣適用於北約，我們再次共同努力，維護有規則的國際秩序，是至關重要的。」句句針對中共。德國已經轉變，徹底結束了前任超親中立場的梅克爾（這人很可惡！）

G7峰會第二天，與會各國領袖通過全新計劃「重建更好世界」（Build Back Better World，B3W），將會編列數千億美元預算協助中低所得國家提升基礎建設。美國白宮表示將以此計劃取代中國「一帶一路」，與中國的「戰略競爭」抗衡——這是七國集團史上首次對中共的擴張野心提出應對方針。來真的了，中共束手無策，無計可施，鋌而走險，先拿香港蘋果日報「祭旗」。這些「喝狼奶長大」的邪靈，是聽不懂世界的苦口婆心的。

這樣的中共正走向自取滅亡之路，可是在中共崩潰之前，恐怕中國内部將有大浩劫，肅清追求民主自由的香火，很多忠義之士恐將被撲殺。

這次抓捕香港自由派媒體人士的罪名，「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」反映的是中共寢食難安的恐懼。中共最畏懼的是，國際民主國家聯盟集結力量聲援香港及中國內部的「民主自由之聲」，可是這正是全球普世價值非申張不可的正義。中共犯的是天條，非滅亡不可。

抓捕香港自由派媒體人士，是中共自己用頭去撞響自毀的喪鐘。