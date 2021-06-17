奇哥寳寳用品齊抗疫 防護系列備妥妥 宅家就能買

疫情嚴峻防疫再升級，所多抗菌與民生相關用品需求量暴增；寶寶的第一個朋友-奇哥貼心整理出「疫起防護系列商品」除了有主打溫和成分的除菌清潔品牌、抗菌不鏽鋼哺育系列，還有一推出就受高度詢問的隨身紫外線消毒器等眾多商品，讓想購買寶寳防疫用品的媽媽於線上就能輕鬆購物，提升便利，同時也加強安心。

【淨勁寧CleanGenie】寳寳溫和抗菌好物

奇哥於去年推出的抗菌品牌，以無毒、無香料、無酒精、不刺激的成分為亮點，是組適合寳寳使用的除菌系列；無論是有主動抗菌效果的「隨身抑菌卡」、可除菌清潔的「防護噴霧」與「潔手慕絲」，以及不可或缺的「抗菌柔濕巾」都是值得購入的抗菌商品。

【抗菌不鏽鋼系列】寳寳食在健康餐具

抗疫期間保持健康飲食，除了需注意食材新鮮度，餐具的挑選常是爸媽容易忽視的問題；此系列以抗菌銅離子與304不鏽鋼經製成『合金型抗菌不鏽鋼』成分不含鉛、耐酸鹼、抗腐蝕、不釋放有害物質，並有強效抗菌的效果，能有效抵抗生活常見之金黃色葡萄球菌、大腸桿菌達99%以上，加強防護寳寳用餐時刻。

【消毒防護系列】寳寳用品殺菌機組

家中有寶貝的必備品之一「紫外線消毒機」、「微電腦蒸汽消毒烘乾鍋」、「消毒溫奶器」目前於奇哥官網皆進行限時特價，６月底前下訂最低可享６折，並將隨單搭贈彩繪熊紗布圍兜與耐熱玻璃奶瓶，十分划算；其中新上市「隨身紫外線消毒器」以高效能紫外線LED除菌燈，可直接照射於欲消毒的物體表面：嬰兒安撫奶嘴、固齒器、奶瓶等皆適用，一鍵60秒快速消毒並無輻射殘留，整體輕量好操作，甫上市即受到媽咪們高度詢問。